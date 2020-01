Ein kunterbunter Abend eröffnet das neue Jahr

Ein buntes Feuerwerk an musikalischen und choreografierten Darbietungen hat das Neujahrskonzert der Musikhochschule Trossingen geboten.

Alljährlich denken sich die Schulmusikstudierenden ein außergewöhnliches Programm aus und präsentieren dies in mehreren Konzerten – dieses Jahr zum 29. Mal. Eröffnet wurde der Abend von einer souverän agierenden Pop-Band, die im Laufe des Programms nicht nur mit instrumentalen Stücken, sondern auch mit einer ausdrucksstarken Sängerin begeisterte.

Gleich zu Beginn der Fülle an Darbietungen erwartete die zahlreich erschienenen Zuhörer im Konzertsaal der Musikhochschule ein Höhepunkt: eine Delegation der chinesischen Universität von Dalian war eigens nach Trossingen angereist, um einen Drachentanz mit traditioneller asiatischer Musik vorzuführen. Die Tänzer bewegten eine langen roten schlangenartigen Schlauch an dünnen Stäben durch die Luft, formten dabei verschiedene Figuren, bewegten den Drachen in kreisförmigen Bewegungen über ihren Köpfen und wurden stets vom „National Concert of Dalian University of China“ begleitet. Das kleine Ensemble besteht aus Spielern traditioneller Instrumente wie Erhu (eine zweisaitige Kniegeige) und anderen Blas- und Perkussionsinstrumenten (unter anderem eine hölzerne Querflöte und ein schalmeiartiges Instrument) und entführte die Zuhörer mit farbenfrohen Gewändern und ungewöhnlicher Musik ins Reich der Mitte.

Die nächsten Programmpunkte bestritten wieder die Trossinger Studenten: Von China ging es in die Alpen – die Posaunenklasse wagte sich ans Alphorn und gab von hoch oben im Konzertsaal Terzette mit den vielsagenden Namen „Speckeier“ und „Bibbeleskäs“ zum Besten.

Unterhaltsam wurde es, als die charmanten Moderatoren Caroline Weber und David Steiner sich für ihre erhaltenen „Ersti-Tüten“ bedankten und vor den Zuschauern den Inhalt auspackten, darunter ein Zollstock und – „denn auch bei Musikern darf die gesunde Ernährung nicht fehlen“ –: ein Päckchen Kressesamen.

Einen humoristischen Einblick in das Leben von Studenten, die zum ersten Mal alleine leben, ihre Kochabenteuer und das ewige Problem mit der Wäsche, gaben zwei schwäbische Muttersprachler in Form eines unterhaltsam gedichteten Songs. Ebenso begeistert zeigte sich das Publikum nach der „Welturaufführung“ einer neuen Version des Märchens vom Aschenputtel, wobei spätestens hier die Brücke vom Konzert zum Comedyabend geschlagen wurde.

Über die Qualität mancher der folgenden Beiträge lässt sich streiten, fragwürdige Konzepte wurden unnötig in die Länge gezogen oder teils übertrieben inszeniert, doch das Publikum zeigte sich den Darbietenden sehr wohlgesonnen und quittierte die Leistungen und kreativen Ideen mit reichlich Applaus.

Außergewöhnlich war die Nummer der Cello-Klasse, die zu viert auf einem Violoncello südamerikanisches Flair versprühten. In Erinnerung bleiben wird den Zuschauern sicher auch das Wort „Beckenbodenentspannung“, worüber in Kombination mit dem Organ Milz eine längere amüsante Einlage zu hören war – und wer weiß, vielleicht wird das „Basismodul Beckenbodenentspannung“ ja tatsächlich einmal ein Alleinstellungsmerkmal der Trossinger Hochschule?

Erwähnenswert ist außerdem der Auftritt des japanischen Kunstpfeifers Yusuke Matsumura, der das Publikum mit einer Mozart-Arie und dem fünften ungarischen Tanz von Johannes Brahms in seinen Bann zog.

Mit Chorstücken in verschiedenen Besetzungen endete der kunterbunte Abend – allerdings nicht, ohne allen Beteiligten in Form eines unterhaltsam umgedichtete „Freude schöner Götterfunken“ großen Dank auszusprechen und dadurch dem Jubiläumsjahr Ludwig van Beethovens in unerwarteter Form Rechnung zu tragen.