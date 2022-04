Ein kompletter Vorstand schaut nach vorne

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 25. März fand die Mitgliederversammlung des Trossinger Vereins „Lebenshaus – ökumenische Gemeinschaft für soziale Integration e.V.“ für das Jahr 2020 statt, und dies in den Räumen des ehemaligen Stadtbahnhofs, dem jetzigen Sitz des „Nudelhauses“. Der Verein „Lebenshaus“ ist Träger der Trossinger Nudelmanufaktur. Nach dem Kauf des ehemaligen Stadtbahnhofs wie der Güterhalle durch den Verein sowie umfangreicher Umbau- und Sanierungsmaßnahmen hat sich der Umzug der Nudelhaus-Manufaktur in die neuen Räumlichkeiten verzögert. Die Auswirkungen auf den Geschäftsbetriebs des Vereins sowie die Corona-Einschränkungen führten schließlich dazu, die Versammlung um ein halbes Jahr zu verschieben, um den Mitgliedern die Entwicklung auf der Basis gesicherter Zahlen und Abschlüsse präsentieren zu können.

Die bisherige erste Vorsitzende, Ingrid Dapp, konnte über 30 Mitglieder begrüßen und in die Tagesordnung einführen, dann übernahm Ute Villing, Gründungsmitglied des Vereins, die Moderation der Veranstaltung. Im Bericht des Vorstands informierte Ingrid Dapp über Themen und Entscheidungen von fünfzehn Vorstandssitzungen und einer Klausurtagung. Von besonderem Interesse waren die Details zum Umzug des Nudelhauses in die neuen Räume sowie personelle Änderungen. Annette Geibel-Weyers berichtete über das Leben der Bewohner im Lebenshaus und Udo Zaiß über Produktionsabläufe und Neuigkeiten aus dem Nudelhaus. Der umfangreiche Kassenbericht wurde von Roland Häring vorgetragen und durch die Kassenprüfer bestätigt.

Nach der Entlastung der drei Vorstandsmitglieder und der Kassenprüfer erfolgte die Wahl des künftigen Vorstands. Ingrid Dapp wurde als erste Vorsitzende bestätigt. Neu gewählt als stellvertretende Vorsitzende wurde Claudia Liehner. Roland Häring wurde in seiner Funktion als Kassierer bestätigt. Anna Benzing und Gerhard Weinmann werden zukünftig die Vereinskasse prüfen. Laut Satzung wird der Vorstand in seiner ersten Zusammenkunft die Beisitzer benennen und deren Aufgabenbereiche klären. Die derzeit aktiven Beisitzer, Annette Geibel-Weyers und Wolfgang Schäfer, stellten sich der Mitgliederversammlung kurz vor.

Im Schlusswort bedankte sich die alte und neue Vorsitzende, Ingrid Dapp, bei der Moderatorin, den aus der Vorstandschaft ausscheidenden Mitgliedern sowie Udo Zaiß, dem Geschäftsführer des Nudelhauses.