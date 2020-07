Ein genialerEntwickler

Wie erst in den letzten Tagen bekannt wurde, ist bereits am 6. Juli der Ingenieur und Entwickler Ernst Zacharias im Alter von 96 Jahren gestorben. Er war Jahrzehnte lang für die Firma Hohner tätig und weit über die Grenzen Trossingens hinaus bekannt.

In der Entwicklung von elektronischen und elektromechanischen Musikinstrumenten – einst eine Stärke der Hohner AG – spielte Zacharias eine herausragende Rolle. Seine wichtigste und kommerziell erfolgreichste Erfindung war in den 1960er-Jahren das Clavinet D 6, mit seinem unverwechselbaren Sound von vielen Weltstars gespielt; heute noch zum Beispiel von Stevie Wonder!

Im Trossinger Jahrbuch 2009 bekannte der 35 Jahre in der „Firma“ tätige Ingenieur: „Die Arbeit hat mich vollkommen erfüllt und hat mir große Freude bereitet. Schon am Sonntag habe ich mich darauf gefreut, am Montag wieder in die Fabrik zu gehen, um weiter forschen und tüfteln zu können.“ Der von Technik und Musik begeisterte Zacharias wurde von manchen der „Daniel Düsentrieb“ der Firma Hohner genannt, was respektvoll gemeint war.

Nach Volks- und Mittelschulzeit in seiner Heimat Neumünster (Schleswig Holstein) wurde der junge Mann, geboren am 21. Juni 1924, noch zum Kriegsdienst einberufen. Diesen überstand er als Flak-Helfer bei der Luftwaffe unbeschadet. Von 1947 bis 1951 konnte er seine Ausbildung zum Akustiker fortsetzen und besuchte die staatliche Ingenieurschule in Kiel. Seine erste Berufsstation bei der Deutschen Bundespost nutzte er in den frühen 1950ern, um die Technische Prüfung als Fernmelde-Ingenieur abzulegen.

1953/54 gab es schon erste Kontakte mit und freies Mitarbeiten in der Matth. Hohner AG. Sein endgültiges Überwechseln nach Trossingen ist mit einer Anekdote verknüpft, wie der heute noch in der Musikstadt lebende Sohn Volker Zacharias erzählt: Nach einer Phase freier Mitarbeit bei Hohner habe sich der Vater beim Chefentwickler Paul Dorner verabschiedet. Er fahre zurück zu Frau und Kind nach Schleswig Holstein. Um wieder zu kommen, fehle ihm das Geld. Darauf habe Dorner 100 D-Mark aus der Tasche gezogen und sie ihm mit den Worten gegeben: „Sie kommen aber auch wirklich wieder.“ So geschah es. Die junge Familie Zacharias zog im Herbst 1954 mit Ehefrau Ruth und Töchterchen Karen nach Trossingen. Die weiteren Kinder Martina, Volker und Anja wurden dann in Trossingen geboren.

Zacharias hat zum Teil bahnbrechenden Erfindungen und Weiterentwicklungen geschaffen – vom Pianet bis zur Claviola. Seine Arbeit brachte ihn den Kontakt mit Weltstars wie dem Pianisten Friedrich Gulda, der partout das Clavinet-Exemplar aus Zacharias’ Labor wollte und natürlich auch erhielt.

„Career minded“, also zur Karriere entschlossen, war Zacharias nicht, eher ein Idealist. Deshalb lehnte er bei Hohner die angebotene Stelle als Abteilungsleiter ab. Er wollte lieber am Zeichenbrett und in seinem Labor bleiben. „Er war immer mit seinen Ideen beschäftigt“ meint Sohn Volker. Über seine Festanstellung von 1954 bis 1989 hinaus, arbeitete Zacharias als rüstiger Rentner, als freier Mitarbeiter Anfang/Mitte der 1990er Jahre nochmals für Hohner.

Bekannt und beliebt war der umgängliche Mensch auch im Privatleben. Zusammen mit seiner Ehefrau sang er lange Jahre in der Kantorei. Sein gutes Klavierspiel hatte er sich selbst beigebracht. Er liebte die Musik, insbesondere das Werk Johann-Sebastian Bachs, konnte sich aber auch für Jazz und Swing begeistern.

Schicksalsschläge blieben Zacharias nicht erspart. Töchterchen Martina starb als Kleinkind an Leukämie. Seine Frau erkrankte im Alter und musste von ihm bis zu deren Tod 2010 betreut werden.

Das eine oder andere von ihm entwickelte Musikinstrument ist im Deutschen Harmonikamuseum ausgestellt, natürlich auch ein spielbereites Clavinet D 6. Die ganze Bandbreite seines Schaffens präsentiert das „Eboardmuseum“ in Klagenfurt.