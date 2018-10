Ein Frühstück für alle

In Ruhe zu frühstücken kann einfach herrlich sein. Am Sonntag hatten die Besucher des Gemeindefrühstücks in Schura Gelegenheit, genau das zu tun. Besonders Familien mit kleinen Kindern freut’s: Während die Eltern in Ruhe frühstücken können, haben die Kinder ihren Spaß im Spielzimmer.

Das Frühstück der evangelischen Kirchengemeinde steht allen offen: Den Kirchgängern, die nach dem Sonntagsgottesdienst gleich rüber in das Gemeindehaus kommen, aber auch all denen, die sonst nicht viel mit der Kirche am Hut haben. Willkommen ist hier jeder und das Buffet reich gedeckt.

Für die Organisation ist immer das selbe vierköpfige Team zuständig: Gerhard Appenzeller, Britta Wirth, Karin Stoll und Andrea Hohner. „Das Gemeindefrühstück ist ein Angebot für die kirchliche und die bürgerliche Gemeinde. Wir wollen damit die Gemeinde mit Leben füllen“, sagte Andrea Hohner. „Als die beiden Kirchengemeinden zusammengelegt wurden, überlegten die Mitglieder des Gemeindeausschusses, wie sie die Gemeinsamkeit fördern könnten. Da kam die Idee des Gemeindefrühstückes auf“, berichtete Gerhard Appenzeller. Das liegt nun vier Jahre zurück.

„Ich genieße den Morgen in netter Gemeinschaft“, bestätigte Susi Gwinner, die mit ihren Kindern Flinn und Elina gekommen war. Und weil Kinder bekanntlich meist schneller frühstücken als ihre Eltern, gibt es im Erdgeschoss des Gemeindehauses eine Angebot für die Jungs und Mädchen. Am vergangenen Sonntag kümmerten sich Wibke Wilhelm und Dunja Kaspar um die kleinen Gäste. Gerhard und Beate Messner sowie Bernd und Margret Schulke halfen in der Küche mit. „Das soll unser Beitrag zur Förderung der Gemeinschaft sein“, so Gerhard Messner. Gretel Reinbold aus Trossingen kommt nach Möglichkeit zu jedem Gemeindefrühstück. Diesmal gemeinsam mit ihrer Schwester Christel Brodbeck. „Mein Mann ist bei einem Ausflug, da ist es für mich schön, nicht alleine frühstücken zu müssen“, sagt sie. Rita Buggel-Finck war zum ersten Mal dabei. „Das ist eine schöne Sache.“