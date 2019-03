Ein Buch nach dem anderen: So arbeitet eine Roman-Autorin aus der Region

Bestsellerautorin made in Trossingen: Gerade ist Elisabeth Büchles neuer Roman „Im Schatten der Vergangenheit“ erschienen. Darin verarbeitet sie Themen wie Rassismus und Vergebung. Beim Schreiben des großen Geheimnisses der Geschichte hatte die Autorin schwer zu kämpfen - und zwar mit dem Internet.

Die Idee, um die Elisabeth Büchle ihren neuen Roman gestrickt hat, ist die „Grundangst, dass die Familie plötzlich weg ist“. Die Geschichte und eine junge Frau namens Hanna Jameson, deren Familie plötzlich wie vom Erdboden verschluckt ist, hat sie vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund des Charleston-Attentats 2015 angesiedelt.

Erzählt wird die Geschichte etwas schneller, als es für Büchle üblich ist: „Es hat sich angeboten, die Handlung Schlag auf Schlag in einem straffen Zeitrahmen zu erzählen.“ Für die Autorin bedeutete dies einen Drahtseilakt: Denn das Geheimnis um Hannas verschwundene Familie, das sich hinter der flotten Handlung verbirgt, ist komplex. „Die Leser müssen aufmerksam sein, damit sie alles verstehen, ohne, dass ich es ständig wiederholen muss“, sagt Büchle. Für „Im Schatten der Vergangenheit“ habe sie deshalb zahlreiche Testleser gehabt. „Die konnten mir dann Rückmeldung geben, ob alles, was ich anreiße, auch aufgelöst wird oder ob ein roter Faden zwischendurch mal abreißt.“ Mitdenken und mitüberlegen - dazu wolle sie ihre Leser anreizen. „Vor den ersten Rückmeldungen habe ich schon etwas gezittert“, gibt sie schmunzelnd zu.

Während des Schreibens stieß Büchle auch noch auf ein anderes Problem: das Internet. „Heutzutage kann man so vieles schnell via Smartphone und Google nachgucken“, stellt sie fest. Es sei schwierig gewesen, das Geheimnis um die verschwundene Familie so aufzubauen und in die Handlung einzuflechten, dass die Leser nicht plötzlich feststellen, dass eine kurze Internetsuche alle Probleme gelöst hätte. „Die Herausforderung hatte in meinen historischen Romanen nicht“, lacht Büchle.

Attentat als Hintergrund

Weitere Themen, die sie in ihrem Buch aufgreift, sind Toleranz, Vergebung und den Mut, auf eigene Begabungen zu vertrauen. Das Charleston-Attentat, ein rassistisch motiviertes Hassverbrechen, bei dem neun afroamerikanische Christen erschossen wurden, war sehr präsent, als sie den Roman 2015 schrieb und passte zu den Schwerpunkten Vergebung und Toleranz, die sie sich gesetzt hatte. „Ich bin viel in Sozialen Medien unterwegs und finde es erschreckend, wie gehässig die Menschen miteinander umgehen“, sagt die Autorin.

Sorge, dass ihr irgendwann die Inspirationen ausgehen, hat die Trossingerin nicht. „Die Ideen stehen Schlange bei mir“, sagt Büchle. „Es wird aber zunehmend schwieriger, sie so zu verpacken, dass sich meine Bücher - und die Hauptcharaktere - nicht zu sehr ähneln.“

Ihr nächstes Werk ist auch schon geplant: Unter ihrem Pseudonym Noa C. Walker veröffentlich Elisabeth Büchle im August den Nachfolgeroman von „Der Duft von Nelken“.