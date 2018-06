„Ein Bett für Maier“ haben die Unterdorfhexen und die Kindergarten-Kinder von St. Josef dem Trossinger Stadtoberhaupt bei seiner „Absetzung“ am Schmotzigen Donnerstag bereitet. Damit Bürgermeister Clemens Maier nicht mehr so häufig den Rotstift ansetzen muss, erhielt er von den Narren unter anderem ein ganzes Bündel schwarzer Filzstifte.

„Clemens, das hast du gut gemacht!“ Dass der Bürgermeister von den Narren auch mal Lob hört, nachdem er an der Halsgeige aus dem Rathaus geführt worden ist, ist eher selten. Doch sein Einsatz für den Erhalt des Rewe-Supermarkts in der Butschstraße und für den Kunsthandwerkermarkt des Narrenvereins wurden ausdrücklich lobend erwähnt. Dass es aber allein beim Lob nicht bleiben konnte, war auch klar...

Zuvor waren die Kinder in ihren weißen Hemdglonker-Hemden vom Kindergarten St. Josef zum Rathaus gelaufen, wo sie bereits von den Unterdorfhexen, Heidenpetern und Uhre-Annemeien des Narrenvereins erwartet wurden. Später gestalteten dann auch die Kinder den närrischen Vormittag mit: Beim „Körperteile-Blues“ blieb in der Tat kein Körperteil unbewegt. Und dann wurde es beim Stampfen und Klatschen sogar so richtig rockig – und alle, Klein und Groß, machten mit.

Vorher aber waren die Unterdorfhexen dran, die den Schultes zum König krönten und zu Bett legten: „Ein Bett für Maier, das ist immer frei; denn es ist Fasnet, da ist er immer dabei“, sangen sie dazu auf die bekannte Melodie des Kornfeld-Liedes.

Als Dolmetscher soll Maier ja nicht gerade geglänzt haben, wussten die Narren (aber dieses Schicksal teile er mit Günther Oettinger und Lothar Matthäus), weshalb er ein Wörterbuch erhielt. „To make Trossingen great again“, gab es einige Münzen für das Stadtsäckel.

Denn nach dem Geschmack der Narren setzt der Bürgermeister zu oft den Rotstift an. Dabei gäbe es genug zu finanzieren: „Im Kindergarten stinkt’s; die Kinder müssen’s ertragen. Willst Du uns dazu was sagen?“

Die rückgebaute Mauer an der Ernst-Haller-Straße blieb natürlich nicht unerwähnt: „Die Mauer musste weg, denn die Fahrer sahen nicht ums Eck.“ Und auf vielen Trossinger Straßen gäbe es Löcher zu stopfen. Damit er mal am eigenen Leibe erlebt, wie das ist, wenn es „holpert und kracht“, wurde der Bürgermeister in seinem Bett über das Kopfsteinpflaster des Rathausplatzes gefahren. Aber mit alledem nicht genug. „Jetzt geht’s ans Eingemachte, Clemens“: Für den Bürgermeister und die Gemeinderäte werden beim Narren-Ball in der Fritz-Kiehn-Halle stets Plätze frei gehalten – die gerne auch besetzt werden dürfen. Nur die Miete für die Halle hat die Narren auf eine Idee gebracht: „Könntest Du nicht den Schwarzstift zücken, um die Miete ein wenig zu drücken?“ In anderen Gemeinden, so ist den Narren zu Ohren gekommen, bekommt jeder Verein die Halle für je eine Veranstaltung kostenlos ...

Bürgermeister Maier meinte, dass er sich zu den „schweren Vorwürfen“, die er heute gehört habe, nicht äußern wolle: „Ich hoffe, dass das bis nächstes Jahr wieder vergessen ist.“ Ob er da mal nicht das Gedächtnis der Narren unterschätzt...

