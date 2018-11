Ein begeisterndes Konzert „made by Hans-Günther Kölz“

Stehende Ovationen für einen prächtigen Gala-Abend: Das 40-köpfige Orchester Hohnerklang unter der Leitung von Hans-Günther Kölz begeisterte am Samstag im restlos ausverkauften Konzerthaus mit einem abwechslungsreichen Programm.

Es gibt Dirigenten voller Elan, deren Rockschöße fliegen. Auch gibt es erfolgreiche Komponisten. Und Arrangeure, die sich mit Jazz, Pop und Tango bestens auskennen. Selbst an guten Akkordeonisten herrscht kein Mangel. Wenn aber diese vier Begabungen einem einzigen Namen zugeordnet werden können, dann kommt man unweigerlich auf „Hans-Günther Kölz“. Auch im Programmheft dieser Gala stand der 62-Jährige bei jedem der 18 Stücke: Als Komponist etwa bei „Klezzmotion“, die aus einem rhythmischen, einem elegischen und einem stürmisch-tänzerischen Teil besteht. Mundharmonika-Solistin war hier die „Grande Dame“ des Instruments, Brigitte Burgbacher; Bravo-Rufe und Jubel folgten.

Auf den Leib geschrieben

Mit dem Saxofonisten Matthias Anton hat Kölz „Para una despedida“ geschrieben, das im zweiten Konzertteil von Ramona Merk stilsicher umgesetzt wurde. Sie spielte ein Bicanto-Bandoneon aus Castelfidardo, dem italienischen Pendant zur Akkordeon-Stadt Trossingen.

Als Arrangeur macht Hans-Günther Kölz vor US-Fantasy („Game of Thrones Theme“) ebenso wenig Halt wie vor Arturo Marquez („Danzòn Nr. 2“ mit Birgit Käfer als Solistin) oder vor Herbert Grönemeyer. Von dem kam „persönlich und mit Freuden“ die Autorisation des Medleys.

Zwei Piazzolla-Werke standen auf dem Programm: „Chiquillin de Bachin“, ein Tango-Walzer, bei dem Monja Heuler als Solistin an der chromatischen Mundharmonika überzeugte. Und „Libertango“, den Kölz für das seit 21 Jahren in derselben Besetzung bestehende Ensemble „Harmonicamento“ arrangiert hat. Piazzolla hätte hier wohl erst mal gestutzt, dann aber sicher ebenso kräftig applaudiert wie das Trossinger Publikum.

Französischer Musik von Richard Galliano erklang mit „Tango pour Claude“ (Susan Sauter als Solistin) und mit dem „Heavy Tango“, bei dem das Orchester die scharfen Dissonanzen genüsslich ausreizte, bis zum fetzigen Ende. Zwei weitere Mundharmonika-Solisten erhielten kräftigen Beifall: Gerhard Müller für das Pop-Stück „Happy“ und Kathrin Gass für die Queen-Forderung „Don’t Stop Me Now!“

Gleich mehrere Mehrfachtalente

Als Mehrfach-Talente bewiesen sich gleich mehrere Beteiligte: Pianist und Tontechnik-Guru Robin Schmidt sang mit Akkordeonistin Sabrina Latus „A Whole New World“ aus dem Aladdin-Musical: gefühlvoll und mit einem Kuss gekrönt. Auch Anika Neipp überzeugte nicht nur als charmante Moderatorin, die mit Arpitam Norbert Braun durch den fast dreistündigen Abend führte, sondern auch als „Bond-Girl“ in den Fußstapfen der mit dem Grammy ausgezeichneten Sängerin Adele bei „Skyfall“.

Ebenfalls ein Augen- und Ohrenschmaus war der Auftritt von Fabienne Waga, Sarah Stoll und Patricia Messner als temperamentvolles Mundharmonika-Trio mit „Bei Mir Bistu Shein“. Zwei ganz unterschiedliche Blasinstrumente erklangen: Das Saxofon von Matthias Anton, gemeinsam mit Kölz‘ Akkordeon in Toots Thielemanns „Bluesette“, und die Blockflöte von Dorothee Wäsch, die sich im irischen Tanzrhythmus mit dem Akkordeonisten Mario Nortmann duellierte.

Die fast 800 Konzertbesucher brachten sich als sichere Taktgeber bei Sammy Nesticos „Salute to American Jazz“ ein und forderten lautstark eine Zugabe. Sie erhielten sie mit dem Choro „Tico-Tico no Fubá“, in einer ganz neuen Fassung – natürlich „made by Kölz“.