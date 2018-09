Zum bereits 21. Mal stellt ein Künstler des Trossinger Kunstvereins in der „Bar Centrale“ seine Werke aus. Zur Vernissage hatte am Freitagabend Helmut Rotter eingeladen, der großformatige Fotografien zeigt.

An seine Motive geht Rotter gerne nah ran, seine Werke zeugen von einem guten Auge für Details. Während der 76-Jährige zwar auch gerne Dinge wie Wirtshausschilder, Fenster oder Türgriffe fotografiert, liegt der Schwerpunkt in der „Bar Centrale“ auf Naturmotiven: ein Sonnenuntergang, Blüten, Blätter, vom Frost weiß gesäumt. Aber auch Spielereien gefallen Rotter: Neben einem Reh im Getreidefeld, ragt der dreidimensionale Kopf eines Hirschs aus dem Bild heraus.

Helmut Rotters Leben sei eines mit der Kamera, wie Kunstvereinsvorsitzender Gerhard Messner bei der Vernissage betonte. Rotter begann seine Karriere mit einer Lehre zum Fotografen, es folgten fast 40 Berufsjahre in den unterschiedlichsten Bereichen der Fotografie. „Er hat große Erfahrung“, so Messner. „Helmut Rotter ist der Blick für den Moment, für das Detail, für den Ausschnitt wichtig.“ Dabei lege er Wert darauf, die Bilder so wenig wie möglich digital zu bearbeiten. Eine Möglichkeit, die es für Fotografen ohnehin nicht immer gab: In einer Vitrine waren zusätzlich Kameras aus den letzten acht Jahrzehnten zu sehen. Die Vernissage wurde dann ganz in Trossinger Tradition gefeiert: Mit der Morgensupp, bestehend aus Hefezopf und Rotwein.

Die Ausstellung ist bis Jahresende zu sehen.