Eigenes Institut für Blechbläser- und Schlagzeugabteilung

„Positively Brass & Percussion“, die gemeinsame Arbeit der Blechbläser- und Schlagzeugabteilung der Trossinger Hochschule für Musik, hat sich inzwischen zu einer echten Marke entwickelt. Sie hat nun zur Gründung eines eigenen Instituts innerhalb der Hochschule geführt hat.

Am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr nimmt das Institut „Positively Brass & Percussion“ als eine zentrale künstlerische und pädagogische Einrichtung seine Arbeit mit einem Gala-Konzert auch nach außen auf. Seine Ensembles präsentieren im großen Konzertsaal der Öffentlichkeit: Das Trompeten-Ensemble unter der Leitung von Wolfgang Guggenberger, das Blech Forest Posaunen-Ensemble unter bbie Conant, das VollHorn-Ensemble unter Szabolcs Zempléni sowie das Percussion-Ensemble der Klasse Franz Lang verkörpern eine Stilbreite von Barock und Klassik über die Romantik und Moderne bis Jazz und Avantgarde, die seinesgleichen sucht. Im bevorstehenden Galakonzert erklingen so in ganz unterschiedlichen Besetzungen Kompositionen im Original und in Bearbeitungen von Bach, Rossini, Schostakowitsch bis hin zu modernen Klassikern wie „Georgia On My Mind“ und „Fly Me to the Moon“.

Die Blechbläser gehören ebenso wie die Schlagzeuger zum instrumentalen Kern jeder Musikhochschule. Gerade die Trossinger Hochschule kann eine traditionsreiche Abteilung vorweisen, in der künstlerische Exzellenz, methodische Kompetenz, Professionalität, Ensemblegeist innerhalb und zwischen den Klassen gleichermaßen Wertschätzung erfahren wie das kollegiale Miteinander unter Lehrenden und Studierenden. Insbesondere das seit 2015 jährlich stattfindende „Positively Brass & Percussion Symposium“ hat sich in der Szene zu einem Trossinger Aushängeschild entwickelt.

Auch in diesem Jahr wird es wieder ein „Positively Brass & Percussion Symposium“ mit Meisterkursen und Workshops, Konzerten und einem Nachwuchswettbewerb geben. Zu den Gästen mit internationalem Ruf gehören vom 28. September bis 1. Oktober vor allem das Slokar-Quartett Posaunenlegende Branimir Slokar, die übrigens gemeinsam mit dem aus der Trossinger Hochschule hervorgegangenen SeppDeppSeptett am 30. September in der Entrotainment-Reihe im Hohner-Konzerthaus spielen werden.

Weiterhin sind Koryphäen wie der Trompeter Klaus Schuhwerk (Musikhochschule Frankfurt), Jörg Brückner (Musikhochschule Weimar / Münchner Philharmoniker) und der Schlagzeuger und Dirigent Raphael Haeger, der nach seinem Studium in Trossingen bald Mitglied der Berliner Philharmoniker wurde, im Herbst in Trossingen zu Gast.

Neue Konzepte und Projekte

„Positively Brass ist für uns viel mehr als nur ein einprägsamer Begriff – es ist eine Unterrichtsphilosophie“, beschrieb die Trossinger Posaunenprofessorin Abbie Conant die Arbeit der Trossinger Kollegen. „Positively Brass & Percussion“ ist viel mehr als nur ein einprägsamer Begriff. Für die beteiligten Lehrenden ist es eine Unterrichtsphilosophie, welche die positiven Aspekte der Fähigkeiten und Talente der Studierenden – als Solisten, im Ensemblespiel aber auch als künftige Pädagogen – betont und so den Studienerfolg optimiert.

Die Aufgaben des Instituts umfassen neben der regelmäßigen Ausrichtung des „Positively Brass & Percussion Symposiums“ auch Erweiterung und Ausbau der kammermusikalischen Aktivitäten der Hochschulensembles des Fachbereichs sowie neuer Konzepte und Projekte im Fachbereich Methodik und fachliche Beratung von Hochschulgremien.

Neben dem Institut „Positively Brass & Percussion“ existiert bereits das Institut für Alte Musik sowie die Institute für „Musik & Bewegung/Rhythmik“ und für „Lied in den Jahrhunderten“.