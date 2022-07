Eigene Berufsmesse auf die Beine gestellt

Erstmals hatten die Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Klassen der Löhrschule eine Berufsorientierungsmesse direkt im Schulhaus. Vertreten waren hier auch die Firma Haas Schleifmaschinen, die Betreiber des Karl-Hohner-Heims, die Firma Kapp Gartenbau und die Firma Kohler Präzisionsteile.

An ihren Ständen informierten die regionalen Unternehmen über die verschiedenen Möglichkeiten, in ihren Betrieben ein Praktikum oder eine Ausbildung zu absolvieren. Hierdurch erhielten die jungen Besucher einen Einblick in die Arbeitsbereiche der Aussteller. Anfangs etwas schüchtern, war das Interesse der Schüler jedoch durch die freundliche und offene Art der Mitarbeitenden und deren Ausstellungsstücken schnell geweckt. Aufmerksam sammelten sie wichtige Informationen für ihren künftigen beruflichen Werdegang. Außerdem erhielten die jüngeren Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, sich einen Eindruck darüber zu verschaffen, welche Tätigkeiten sich hinter den Firmennamen verbergen. Dies wird ihnen die Wahl eines Praktikumsplatzes im kommenden Schuljahr sicher erleichtern, so die Löhrschule.

Darüber hinaus beteiligten sich die achten Klassen selbst aktiv an der Berufsmesse, das vom schulinternen Berufsorientierungsteam, kurz BO-Team, akribisch und mit Liebe zum Detail vorbereitet wurde, an der Messe. Sie informierten die Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 7a und 7b über ihre Praktika, die sie vor wenigen Wochen absolviert hatten. Neben Infos zum Betrieb und Art der Arbeit gaben sie auch wichtige Tipps zu Bewerbung und Praktikumssuche an ihre jüngeren Mitschüler weiter.

Auch Sabine Seiler von der Agentur für Arbeit war zu Gast an der Löhrschule. Sie besuchte die beiden siebten Klassen und gab ihnen ebenfalls Informationen rund um das Thema Bewerbung und Stellenfindung mit auf den Weg.