Ehrungen bei der DLRG Trossingen

Der Fokus der Jahreshauptversammlung am 6. April um 19 Uhr im Naturfreundehaus in Trossingen, aufgrund der aktuellen Infektionslage in kleiner Runde, lag auf den Ehrungen. Als Gäste waren John Palinkas vom Bezirk Neckar-Donau, Bürgermeisterin Susanne Irion und Benjamin Leibinger anwesend.

Marc Fischinger, Vorsitzender der Ortsgruppe, bedankte sich herzlich für die langjährige Treue und Unterstützung der folgenden Vereinsmitgliedern mit Blumen, Wein und Trossinger G'schenkle für 10 Jahre bei Margit Haunschild, Sabrina Münch, Joachim Rist, Theresa, Isabel und Simon Traub: für 25 Jahre bei Kornelia Flöß und Ramona Wrona; für 40 Jahre bei Marco Gola, Birgit Mauthe, Jürgen Ulrich, Axel Fries, Hildegard Schmid, Martina Torres, Marc Fischinger und für 60 Jahre bei Reinhold Burger und Hans Girrbach.

Die Vorstandschaft und die Kasse wurden für 2021 einstimmig entlastet und der Haushaltsplan für 2022 einstimmig genehmigt. Geplant wird derzeit das jährliche Zeltlager der Vereinsjugend am Tunisee in Freiburg (erste Schulferienwoche) und das Sommerfest mit den offenen Stadtmeisterschaften und dem Rutschenwettbewerb, welches nach zwei Jahren Corona-Pause in traditioneller Weise am letzten Wochenende vor den Sommerferien in der Troase stattfinden wird.

Die Ortsgruppe freut sich auf eine angenehme Sommersaison, gute Zusammenarbeit mit den Vertretern der Stadt und übernimmt gerne wieder die Rettungswache an den Wochenenden in der Troase.