Ehrung langjähriger Mitarbeiter bei Walter Straßenbau

Zum Jahresende hat die Firma Walter Straßenbau KG diejenigen Mitarbeiter geehrt, die im Verlauf des Jahres ein Arbeitsjubiläum feiern und verabschiedet diejenigen, die in den Ruhestand gehen. In diesem Jahr wurden die Arbeitsjubilare und Neurentner der Jahren 2020, 2021 und 2022 geehrt, da auf Grund der Corona-Pandemie in den letzten beiden Jahren keine Feiern möglich waren. Das teilte die Firma in einer Pressemitteilung mit.

Margot Walter würdigte den betrieblichen Werdegang der langjährigen Mitarbeiter. Es wurden insgesamt 17 Mitarbeiter für langjährige Betriebstreue geehrt und 9 Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. Von den insgesamt 26 Geehrten haben 12 Personen ihren Beruf mit einer Ausbildung bei der Firma Walter begonnen.

Mit Brigitte Bechtold konnte im Jahr 2021 erstmals eine Mitarbeiterin für das 50-jährige Arbeitsjubiläum geehrt werden. Im gleichen Jahr trat sie dann in den Ruhestand. Seit 40 Jahren waren Markus Haller, Vorarbeiter und Alexander Süss, Spezialfacharbeiter im Jahr 2020 im Unternehmen engagiert. Im laufenden Jahr 2022 vollendeten Volker Hafner, Straßenbaumeister und Ralf Münch, Kfz-Mechaniker das 40-jährige Arbeitsjubiläum.

Für 25-jährige ununterbrochene Betriebstreue im Jahr 2021 wurden Gabriele Bross, Kauffrau und Sascha Sass Baumaschinen-Vorarbeiter und geehrt. Das 10-jährige Arbeitsjubiläum erreichten im Jahr 2021 Markus Sterk, Bauleiter, Tommaso DeBellis, Kraftfahrer, Dominik Fleig, Vorarbeiter und Martin Klein, Spezialfacharbeiter. Im Jahr 2022 konnten Hermann Bihl, Salvatore Simbari, beides Baggerfahrer, Sebastian Süss, Vorarbeiter, Denis Tomisch, Spezialfacharbeiter, Antonios Pyridis und Friedlinde Weißhaar auf 10 Jahre ununterbrochene Betriebszugehörigkeit zurückblicken.

Folgende Mitarbeiter gingen in den Ruhestand: Im Jahr 2021 erreichten Brigitte Bechtold nach 50 Jahren Betriebszugehörigkeit, Harald Birk nach 49 Jahren, Franco Mancini nach 42 Jahren, Francesco Giardiello nach 35 Jahren sowie Markus Schneider das Rentenalter. Dieses Jahr, 2022, wurden Jürgen Gruhler nach 47 Jahren sowie Alexander Hanselowski nach 33 Jahren Betriebszugehörigkeit sowie Jakob Schwab in den Ruhestand verabschiedet.

„Langjährige Beschäftigungsverhältnisse zeugen von einem guten gegenseitigen Vertrauensverhältnis zwischen Unternehmensleitung und Mitarbeitern. Deshalb ist die Firma Walter stolz auf ihre guten und langjährigen Mitarbeiter, die das beste Kapital des Betriebes sind“, so die Firma Walter in ihrer Pressemitteilung. Eine Geldgratifikation erhielt jeder Jubilar bereits im Jubiläums-Monat, somit wurden den Jubilaren jeweils die Ehrenurkunden der Bauwirtschaft Baden-Württemberg und ein Erinnerungsgeschenk des Betriebes überreicht. Die Jubilare mit 50-jähriger und 40-jähriger Betriebszugehörigkeit erhielten zudem die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg.