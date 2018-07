Efinger-Stiftung spendet 10 000 Euro an Feldner Mühle

Die Trossinger Karl-Hans-Efinger Stiftung hat 10 000 Euro an die Feldner Mühle in Villingen gespendet. Stiftungsvorstand Karl-Hans Efinger pflegt seit vielen Jahren eine gute Verbindung zu der Einrichtung, die ohne Spenden nicht existieren könnte.

Die Feldner Mühle betreut Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit jeglicher Art von Handicap. Ziel der Einrichtung ist auch, Eltern und Angehörige zu entlasten. Karl-Hans Efinger fiel bei seinen Besuchen in der Feldner Mühle das große Engagament des Teams auf und kam zu der Überzeugung, dass die Unterstützung besonders auf den Stiftungszweck passt - die Efinger-Stiftung unterstützt seit 1999 Kinder in Not. Unter anderem setzt sich die Efinger-Stiftung auch für die individuelle Förderung einer geistig behinderten jungen Frau in der Einrichtung ein.

„Das ist für uns eine große Hilfe“, sagt Paul Mäder, Vorsitzender des Feldner-Mühle-Vereins. „Aufgrund unserer Struktur erhalten wir keine öffentliche Unterstützung und der eigene Betrieb deckt unsere Kosten nicht.“ Die Feldner Mühle hat pro Jahr einen Spendenbedarf von rund 100 000 Euro.