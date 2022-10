Edgar Blaas seit 20 Jahren Musikalischer Leiter

Im Rahmen des Patroziniums in St. Theresia konnte Edgar Blaas sein Jubiläum für 20 Jahre als Musikalischer Leiter, Organist und Chorleiter des Theresienchors in St. Theresia in Trossingen feiern. Wie die Kirchengemeinde mitteilt, erhielt Edgar Blaas am Ende des Fest-Gottesdienstes zur Überraschung ein Geschenk und eine Orgel-Torte mit seinem Abbild aus Marzipan überreicht. Die Kirchengemeinde St. Theresia freut sich auf die nächsten musikalischen Höhepunkte in der Theresienkirche. Allen voran die schon traditionelle Musikalische Feierstunde an Allerheiligen am 1.11. um 18.30 Uhr in der Theresienkirche. Die Vorbereitungen für eine „neue Messe“ von Schubert, C-dur mit Streichern, Trompeten, Pauken und Solisten für den Weihnachtsfestgottesdienst sind ebenfalls im Gange. Pfarrer Thomas Schmollinger dankte dem Musikalischem Leiter für sein Engagement, seine Empathie und seine musikalischen Botschaften, die zur Erbauung der Gottesdienstteilnehmenden beiträgt.