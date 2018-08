Durchhausener Tennisspieler ermitteln Vereinsmeister

Carolin Dieckmann und Kristof Dieckmann sind die diesjährigen Vereinsmeister des Tennisclub Durchhausen. Das haben die Finalspiele ergeben, die am Samstag ausgetragen worden sind.

Sechs Damen und neun Herren haben seit Montag um diesen Titel gespielt. Roland Karwig, der Leiter der Abteilung Tennis des Sportvereins Durchhausen, freute sich über die rege Teilnahme an der Vereinsmeisterschaft. Bei den Damen nahmen zwei jugendliche Teilnehmerinnen an dem Turnier teil. So lag das Alter der weiblichen Spielerinnen zwischen 15 und 50 Jahren. Das Alter der Herren bewegte sich zwischen 30 und 55 Jahren.

Jeweils ab 17.30 Uhr trafen sich die Spieler auf dem Tennisplatz, der an das Sportgelände angrenzt. Bis zum Freitagabend waren die Viertelfinals ausgetragen, am Samstag fanden dann die Halbfinale und das Finale statt. Die Begegnungen wurden von Sportwart Kristof Dieckmann ausgelost.

Hatten die Tennisspieler die Woche über beste Witterungsbedingungen und viele Zuschauer, so mussten sie am Samstag dem regnerischen Wetter trotzen. „Tennis ist ein Outdoor-Sport“, mit diesen Worten nahm Sven Kampe die Bedingungen mit einem Achselzucken hin. „Und schließlich sind wir ja nicht aus Zucker“, brachte es Freddy Mattes lachend auf den Punkt.

Das Fazit aller Teilnehmer der Vereinsmeisterschaft lautete, dass es ein schönes Turnier gewesen sei. Die vielen Zuschauer während der schönen Tage gefielen allen Beteiligten, niemand verletzte sich und es fanden schöne Spiele statt. Nach einer heißen Dusche trafen sich die Tennisspieler zur Siegerehrung, die von Roland Karwig vorgenommen wurde. Den Abschluss fand die Woche der Meisterschaft in einem gemütlichen Hock.