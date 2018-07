Druckerei „Lienhard und Birk“ sucht strategischen Partner

– Trotz Insolvenzverfahren verzeichnet die Trossinger Druckerei „Lienhard und Birk“ nach eigenen Angaben einen stabilen Auftragsbestand. Laut Jürgen Neuberger, Pressesprecher der Rottweiler Kanzlei „Hirt, Teufel und Kästle“, sei man aber auf der Suche nach einem „strategischen Partner“.

„Da gibt es in dem Unternehmen sehr konkrete Vorstellungen“, berichtete Neuberger auf Anfrage unserer Zeitung. Ein Käufer der Firma sei damit nicht gemeint, sondern ein Kooperationspartner, so Neuberger. In Zusammenarbeit mit einem weiteren Unternehmen wolle „Lienhard und Birk“ Synergieeffekte nutzen, um so den Weg in die Zukunft zu gehen. Wer das sein könnte und welchen Geschäftszweig diese Synergieeffekte betreffen könnten, sagte Neuberger aber nicht.

Der Auftragsbestand des Trossinger Unternehmens sei stabil, sagte Neuberger. Auch müsse das Unternehmen nicht verkleinert werden. Eine Entlassung habe es gegeben. Den Betrieb führe zur Zeit der Insolvenzverwalter Albert Hirt fort.

„Es ist alles im grünen Bereich. Wir haben genügend Aufträge“, sagte Geschäftsführer Wolfgang Lienhard. In Erscheinung tritt ein Produkt von „Lienhard und Birk“ zur Zeit sogar recht prominent. Es ist der Adventskalender der Werbegemeinschaft „Trossingenaktiv“. Zudem wirkt „Lienhard und Birk“ zusammen mit „Junge Medien“ auch wieder am aktuellen Trossinger Jahrbuch mit.

Die Trossinger Durckerei „Lienhard und Birk“ hatte am 13. Juli Insolvenz angemeldet . Dem Unternehmen machen weggebrochene Aufträge und Altlasten aus der Übernahme der Druckerei „Birk“ zu schaffen. Bis April hatte die Auftragslage gut ausgesehen, doch dann hatte die Wirtschaftskrise auch das Trossinger Traditionsunternehmen erreicht. Zum einen waren die Aufträge um 15 Prozent zurückgegangen, zum anderen hatten auch anderen Unternehmen Schwierigkeiten bekommen, ausstehende Rechnungen zu bezahlen.

Die Druckerei „Lienhard“ gibt es seit 1969. Damals erwarb Ottmar Lienhard die im hinteren Teil des Gasthauses „Zum Sternen“ alteingesessene Buchdruckerei Walter Neipp. 1971 baute das Unternehmen im Industriegebiet in der Andreas-Koch-Straße. Über mehrere Jahre hinweg wurde das dortige Gebäude immer wieder erweitert. 2001 übernahm „Lienhard“ dann die Druckerei „Birk“ und heißt seit dem „Lienhard und Birk“.