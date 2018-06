Drogen, Chaos und ein Mangel an Beweisen

Drogen, Wohnungschaos und fehlende Beweise: Zwei 38-Jährige, die wegen unerlaubten Besitzes von betäubungsmitteln angeklagt waren, sind am Dienstag vom Spaichinger Amtsgericht freigesprochen worden.

Richterin Beate Philipp betonte in ihrer Urteilsbegründung, sie ginge zwar davon aus, dass die Drogen den beiden gehörten. „Ich bin auch nicht blöd“, hielt sie den Männern vor. Sie könne es nur nicht nachweisen. Also: ein Freispruch im Zweifel für die Angeklagten.

Gehortet hatten die beiden Angeklagten M. und G., der aus Trossingen kommt, die Drogen in einem alten Bauernhaus in einer Kreisgemeinde. Dort wohnte M., der das Haus behalten hatte, nachdem seine Freundin ausgezogen war. G. hatte zuvor eine Zeitlang in einem Wohnwagen in der Nähe von Rottweil gehaust, war aber immer wieder von der Vermieterin und Nachbarn in dem Bauernhaus gesehen worden. Außerdem fand die Hausbesitzerin im gemeinsamen Briefkasten immer wieder Post für den angeblichen Gast. Sie habe M. auf die unerlaubte Untervermietung angesprochen, doch er habe gesagt, sein Freund komme nur zum Essen. Später hätte der Mann eine Wohnung im Haus mitbenutzt, die eigentlich ihre sei, so die Hausbesitzerin, und schließlich auch noch Kameras am Haus angebracht. Anfang Dezember 2015 seien die Türschlösser ausgewechselt gewesen, da habe sie die Polizei geholt.

Die Polizei umzingelte das Gebäude, da die Bewohner nicht auf Klingeln und Rufen reagierten, wie ein Beamter aussagte. Aus einem gekippten Fenster habe es stark nach Cannabis gerochen, auch wäre viel Wärme herausgekommen, weshalb er dort eine Plantage vermutet hätte. Bis der Durchsuchungsbefehl vom Staatsanwalt gekommen sei, hätten die Männer allerdings genug Zeit gehabt, etwas wegzuräumen oder -rauchen, so der Beamte. Das Gebäude sei sehr dreckig gewesen, außerdem ziemlich groß. „Wir hätten gar nicht alles durchsuchen können“, stellte er fest.

Staatsanwalt plädierte für schuldig

Gefunden hat die Polizei schließlich fünf Gramm Haschisch und andere Drogen. Und drei Männer: die beiden Angeklagten und einen Freund, der ebenfalls als Zeuge aussagte. Keiner gab zu, dass ihm die Drogen gehörten, und keinem war der Besitz nachzuweisen, was schlussendlich zum Freispruch führte.

Dabei hatte der Staatsanwalt, auch angesichts des teils beachtlichen Vorstrafenregisters - M. war unter anderem bereits wegen Drogenbesitzes, Diebstahl und Fahren ohne Führerschein verurteilt worden - auf eine Geldstrafe von 75 Tagessätzen zu zehn Euro plädiert. Für ihn stand fest, dass G. im Haus mitgewohnt und beiden die Drogen gehört hatten. Angesichts der „schieren Masse“ von verschiedenen Päckchen mit Drogen, die in der ganzen Wohnung verteilt gewesen seien, sei davon auszugehen. (moma)