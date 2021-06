Dreiste Diebe stehlen Trossino

Von Donnerstag auf Freitag haben die Trossinos auf dem Maschke-Platz übernachtet. Als das Team von Frank Golischewski und der Bauhof am Freitagmorgen mit dem Aufbau für den Kultursommer begannen, mussten sie mit Schrecken feststellen: Ein Trossino im lila Jäckchen (seinerzeit von Ursula Kratt entworfen) wurde nachts gestohlen. Die Trossinos sind mit vielen Schrauben auf einem Beton-Sockel befestigt, die Täter müssen das passende Werkzeug sowie mindestens einen Anhänger parat gehabt haben um ihn wegzubringen. „Wir sind wirklich sauer und ratlos, jetzt bräuchten wir sechs Wochen eine Nachtwache“, sagt Golischew ski. Und das sei teuer. „Freitagnacht im Anschluss an die Konzerte ist kein Gabelstapler mehr vorhanden, um die auf dem Sockel verschraubten Dinos weg zu transportieren. Möglicherweise werden wir für die verbliebenen acht nun abends eine Unterkunft suchen und sie mühsam vom Sockel schrauben und am nächsten Freitag wieder aufstellen und befesteigen“, so Golischewski. Das bedeute bei jeder Veranstaltung mehrere Stunden Mehrarbeit. „Fassungslos macht mich, dass wir hier eine Veranstaltung ohne Eintritt mit sehr viel Einsatz und Mühe über Monate vorbereiten für alle Mitbürger - und zum Dank werden uns in Trossingen - ich sag es jetzt mal drastisch: Die Dinos unterm Arsch weg geklaut“, macht er seinem Ärger Luft. „Einen größeren Fall an asozialem Verhalten habe ich in 40 Jahren in Trossingen nicht erlebt.“ Der Diebstahl wird zur Anzeige gebracht. Golischewski ruft alle Trossinger auf, Ausschau zu halten nach dem Dino mit der lila Jacke: Wer sachdienliche Hinweise liefern kann, die zur Erfassung des Täters führen, erhält vom Kulturbüro Südwest ein Kontingent an Eintrittskarten für zwei Personen.