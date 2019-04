Drei Gymnasiasten stellen sich mathematischen Herausforderungen

Maria Kirschning, Gabriel Sperling und Moritz Feiler vom Gymnasium Trossingen haben jüngst in Konstanz an einem Mathematik-Wettbewerb teilgenommen und sich über ein Mathematikstudium informiert.

Der „Tag der Mathematik“ fand an der Universität Konstanz statt. Insgesamt nahmen 244 Schülerinnen und Schüler aus drei verschiedenen Ländern teil, darunter auch drei Trossinger Gymnasiasten, die von ihrer Mathelehrerin Magdalena Körber begleitet wurden. Maria Kirschning, Gabriel Sperling und Moritz Feiler stellten ihre mathematischen Kenntnisse und ihr logisches Denken unter Beweis.

Punkt 10 Uhr startete der Gruppenwettbewerb mit vier anspruchsvollen Aufgaben, die es in 45 Minuten zu bewältigen galt. Nach der Mittagspause mit Bodenseeblick und einem – von Professor Schnürer in Höchstgeschwindigkeit gehaltenen – Vortrag über Topologie ging es ähnlich rasant beim Speedwettbewerb weiter.

Die Herausforderung bestand darin, so viele Aufgaben wie möglich in kürzester Zeit zu lösen. Die Anspannung und das Adrenalin waren bei allen spürbar. Im Anschluss konnten sich Interessierte über ein Mathematikstudium an der Universität Konstanz informieren. Unter großem Applaus wurden zum Abschluss die Sieger der einzelnen Wettbewerbe verkündet.

Der Wanderpokal für den Gruppensieg ging ein weiteres Mal an die Sieger des Vorjahres. Auf diese Weise endete ein kurzweiliger, informativer und vor allem auch spaßiger Tag am Bodensee.