Dr.-Karl-Hohner-Heim besteht seit zehn Jahren

Das neugebaute Altenzentrum Dr.-Karl-Hohner-Heim im Hohner-Areal in Trossingen blickt am Wochenende auf sein zehnjähriges Bestehen zurück. Gleichzeitig wird das 25-jährige Jubiläum des Trägers, der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn, gefeiert.

Am Freitag, 22. Juli, findet ein ökumenischer Festgottesdienst mit anschließenden Festakt statt und ein Tag der offenen Tür folgt am Sonntag, 24. Juli. Der musikalisch umrahmte Festgottesdienst am Freitag um 16 Uhr im Altenzentrum wird von Pfarrer Thomas Schmollinger und Pfarrerin Gabriele Großbach gehalten.

Am Sonntag werden ab 15 Uhr beim Tag der offenen Tür stündliche Hausführungen und eine Präsentation zur Geschichte des Hauses und der Stiftung geboten. Es gibt einen Verkaufsstand mit selbstgefertigten Produkten, Hüpfburg, Kinderecke, Glücksrad, Hand- und Kopfmassagen, Blutdruck- und Blutzuckermessungen. Zudem kommt eine Clownsfrau zu Beusuch.

Der Nachmittag wird von den Trossinger Diatonikern musikalisch begleitet und die Besucher werden mit Kuchen, Waffeln und Gegrilltem kulinarisch versorgt.

2006 eröffnete die Stiftung St. Franziskus das neugebaute Hohner-Heim in der Stadtmitte, das den Altbau aus den 50er-Jahren in der Händelstraße ablöste und mit seinen freundlichen Räumen die Besucher bei der Einweihung begeisterte. 72 vollstationäre Plätze in familiären Wohngruppen bietet das Hohner-Heim. Auch Tages- und Kurzzeitpflege wird hier angeboten.

Der kurz vor der Einweihung unter Vorsitz von Heinz Reichle gegründete Förderverein für das Hohner-Heim hat sich über Mitgliedsbeiträge und Spenden für die Ausstattung des Altenzentrums engagiert, etwa für die vom Trossinger Künstler Gerhard Messner gestaltete Kapelle oder den Sinnesgarten am Haus. Die Margarita-Fuchs-Begegnungsstätte im Erdgeschoss des Hohner-Heims erinnert an die langjährige Förderin aus der Hohner-Familie, die dem neuen Haus bis zu ihrem Tod verbunden blieb. Benannt ist das Haus nach ihrem Vater, dem früheren Firmenchef und Mäzen Dr. Karl Hohner.

Geplant wurde der Neubau noch unter Regie der Stadt Trossingen, die jedoch für den Neubau einen versierten Träger suchte und ihn in der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn fand, die im Landkreis Tuttlingen sechs Altenzentren betreibt. Die Stiftung übernahm zum Jahresanfang 2006 die Betriebsträgerschaft.

Der langjährige Heimleiter Walter Haas wurde nach der Einweihung in den Ruhestand verabschiedet. Die jetzige Leitung des Hohner-Heims besteht aus Regionalleiterin Nadja Merkle, Einrichtungsleiterin Elena Breithaupt und Pflegedienstleiter Tobias Stelzner.

Die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn besteht seit 1991 und feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Auf Initiative des Klosters Heiligenbronn gründete mit ihr Bischof Dr. Walter Kasper einen regionalen Träger für soziale Einrichtungen, der die Einrichtungen für behinderte Menschen vom Kloster übernahm und weiterentwickelte, sich aber auch in der Altenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe engagiert.

Die Stiftung ist heute an 30 Standorten vertreten und beschäftigt über 2100 Mitarbeiter. Mit ihnen werden 5700 junge und alte Menschen begleitet, gefördert und betreut. (pm)