Dozenten spielen auf historischen Klarinetten

Drei international renommierten Experten für historische Klarinetteninstrumente, gebürtig in Italien, der Ukraine und in Israel, geben am Freitag, 13. Januar, 18.30 Uhr, im Kammermusiksaal 131 der Hochschule für Musik als Trio ein Konzert mit Werken von Mozart, Stadler und Crusell auf Originalinstrumenten jener Zeit. Wie die Veranstalter mitteilen, sind Rodolfo La Banca (Conservatorio di Musica Parma/Italien) und Evgeni Orkin (Musikhochschule Mannheim) derzeit auf Einladung ihres Trossinger Kollegen Teddy Ezra für Meisterkurse Gäste des hiesigen Instituts für Aufführungspraxis. In dem gemeinsamen Dozentenkonzert erklingen Terzette für Bassethörner von Mozart und dessen Zeitgenossen Anton Stadler, selber auch ein hochvirtuoser Klarinettist sowie ein wunderbares Klarinettenduo des finnischen Komponisten und Klarinettisten Bernhard Henrik Crusell, der am Stockholmer Königshof tätig war. Melodien aus Mozarts Oper „Die Entführung aus dem Serail“ bietet die außergewöhnliche Bearbeitung der Arie „Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln“ für 2 Klarinetten und 2 Bassethörner, bei der das Trio durch Kaspars Rumba ergänzt wird. Der Eintritt ist frei.