Dozent für Steirische Harmonika gibt Konzert

Das Hohner-Konservatorium präsentiert am Samstag, 18. Juni, um 19.30 Uhr seinen Dozenten für Steirische Harmonika, Alexander Maurer, bei einem Konzert im Kesselhaus. Gemeinsam mit Katharina Baschinger und Theresa Lehner bildet Maurer das Trio „Diatonische Expeditionen“.

Alexander Maurer leitet die Ausbildung für Steirische Harmonika an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz, an der Hochschule für Musik und Theater München sowie am Hohner-Konservatorium Trossingen. Tickets für das Konzert von „Diatonische Expeditionen“ zu 15 Euro gibt es bei der Verwaltung es Hohner-Konservatoriums. Die Öffnungszeiten während der Pfingstferien sind auf der Homepage www.hohner-konservatorium.de einzusehen. Zudem können Karten per E-Mail unter info@hohner-konservatorium.de bestellt und an der Abendkasse bezahlt werden.