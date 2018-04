Doppelspitze hat sich bewährt

Von der erfolgreichen Arbeit der Vorstandschaft und von sportlichen Erfolgen haben die Mitglieder des Tennis-Club Talheim bei der Jahreshauptversammlung gehört. Eine Satzungsänderung hat es im vergangenen Jahr möglich gemacht, dass statt einem Vorsitzenden und einem Stellvertreter zwei gleichberechtigte Vorsitzende den Verein führen. Adolf Nigsch und Peter Pfriender haben dieses Amt inne.

„Im Verlaufe des Jahres hat sich diese Lösung bewährt“, sagte Peter Pfriender. Sportlich war das Jahr ebenfalls erfolgreich verlaufen. Vom Frühjahr bis in den Herbst fand reger Spielbetrieb auf dem Gelände am Ortsrand von Talheim statt. Der Lupfencup, ein Turnier, in dem die Vereine Schura, Durchhausen und Trossingen gegeneinander antreten, fand im Jahr 2017 in Talheim statt. Zum dritten Mal wurde es von Talheim gewonnen und so ging der Pokal in den Besitz des Vereins über.

„Alle Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf, dafür möchte ich euch danken. Sportlich war der Gewinn des Lupfencups eine große Leistung für einen kleinen Verein, wie wir es sind“, lobte Sportwart Michael Nigsch die Leistung der Mitglieder. Die Teilnehmer des Lupfencups hoffen, dass sie den Erfolg in diesem Jahr wiederholen können.

Über eine zweckgebundene Großspende kann sich der Tennis-Club Talheim zudem freuen. Eine Privatperson hat genügend Geld gespendet, damit der Platz vor dem Vereinsheim befestigt werden kann. Bisher ist das Gebäude lediglich geschottert. Das störte den Gönner dermaßen, dass er nun die Summe gab und die Bedingung daran knüpfte, dass der Zugang fachmännisch befestigt wird. „Ich habe Kontakt zu einem ortsansässigen Unternehmer aufgenommen und ihn gebeten, die Arbeit auszuführen“, teilte Adolf Nigsch mit.

Nachwuchssorgen

Sorgen macht dem Verein allerdings der fehlende Nachwuchs. Trotz intensiver Bemühungen ist es im letzten Jahr nicht gelungen, weitere Mitglieder für den „weißen Sport“ zu begeistern. Die Idee, im Rahmen des Kinderferienprogramms ein Schnuppertraining anzubieten, wird derzeit noch geprüft.

Für ihr besonderes Engagement im Verein wurden Kerstin Holschuh, Michael Nigsch, Monika Essinger, Torsten Holschuh, Edelyn Schatz, Margret Sasse, Roland Meisch, Marc Essinger und Fred Brodwolf mit einem Präsent geehrt.