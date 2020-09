Donnerstags-Radler freuen sich über den neuen Radweg

„Was lange währt wird endlich gut“, mit diesen Worten hat der Gunninger Franz Sahler freudestrahlend das Absperrband durchgeschnitten, das er gemeinsam mit den Donnerstags-Radlern über den sanierten Radweg von Gunningen nach Schura gespannt hat. Mit dieser Geste nahmen sechs der elf Männer zählenden Gruppierung den „neuen“ Weg für sich symbolisch in Betrieb.

Sie freuten sich sichtlich, dass nun wieder ein sicheres Fahrvergnügen über die Gemeindegrenze hinaus in weitere Kreisgemeinden möglich ist.

Die Gunninger Donnerstags-Radler, das sind Männer im Rentenalter, die sich an diesem Wochentag zu gemeinsamen Ausfahrten treffen. Früher per Mountain-Bike, heutzutage mit dem E-Bike, definieren sie sich als reine Männergruppe. „Doch zum Abschluss, wenn wir dann in einem Lokal einkehren, kommen unsere Frauen dazu“, erklären sie einhellig.

Der Radweg, der parallel zur Kreisstraße von Gunningen nach Schura verläuft, war schon lange in einem schlechten Zustand. Das stellte schon vor rund zehn Jahren Ernst Burgbacher bei einem Ortstermin fest. Doch der Gemeinde fehlten bislang die Mittel zur Sanierung. Im Jahr 2018 brachte der entsprechende Gemeinderatsbeschluss die Sanierung dann auf den Weg.

Im Straßenbauamt des Kreises sowie in der Trossinger Stadtverwaltung wurde man auf das Projekt aufmerksam. Der Schuraer Ortsvorsteher Wolfgang Schoch trat an den Trossinger Bürgermeister Clemens Maier heran und machte auf den ebenso schlechten Zustand aufmerksam, in dem sich der Radweg befand, der vom Ende der Gunninger Gemarkung in Richtung Schura weiterführt.

So kam es letztendlich zu einem Gemeinschaftsprojekt. Im Rahmen des interkommunalen Radwegekonzepts steht die Sanierung von Radwegen bei der Straßenbaubehörde des Kreises in Fokus. Zumal durch die steigende Anzahl der Radfahrer die Kreisstraßen durch die Radwege entlastet werden.

Das Land stellt für solche Maßnahmen Fördergelder in Aussicht, dafür muss jedoch der Kreis als Antragsteller in Erscheinung treten. So führt nun also ein sanierter, bequem zu befahrender Radweg von Gunningen bis nach Schura und dank der Fördersummen, ist die Kostenbelastung für beide Gemeinden bei weitem nicht so hoch wie ursprünglich veranschlagt.