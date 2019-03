Dominik Hipp ist neuer Trainer der Talentfördergruppe

Viel Licht, aber auch Schatten, hat es beim Ringer-Bezirkstag in Trossingen gegeben. Der Bezirksvorsitzende Udo Schillingen (VfL Mühlheim) gratulierte dem KSV Trossingen, KSV Winzeln und der KG Baienfurt zum Aufstieg in die nächsthöhere Liga. Dominik Hipp (ASV Nendingen) wird neuer Trainer der Talentfördergruppe am Stützpunkt Aichhalden.

Während Baienfurt Meister in der Oberliga und Winzeln Meister in der Landesliga Württemberg wurde, gelang Trossingen der Aufstieg von der Bezirks- in die Landesliga als Tabellenvierter. Möglich war dies, weil die ersten drei Plätze südbadische Vereine belegten.

Die Maßnahme, Jugendkämpfe teilweise von geschulten Jugendleitern pfeifen zu lassen, habe sich bewährt. Bei den aktiven Mannschaften sei die Runde nicht ganz ohne Zwischenfälle verlaufen. Es hätten wieder einige Ordnungsgelder ausgesprochen werden müssen. In den meisten Fällen sei die Mindestzahl von Ringern unterschritten worden, was wiederum auffällig vielen verletzten Ringern geschuldet gewesen sei, stellte Schilling fest.

Den ausscheidenden Funktionären Michael Ginsel (Kampfrichter-Obmann/ASV Nendingen) und Matthias Thimm (Stützpunkttrainer/AV Hardt) dankte der Bezirksvorsitzende für die geleistete Arbeit. Bezirkssportwart Martin Moosmann (AV Sulgen) wollte dem KSV Trossingen die Freude über den Aufstieg in die Landesliga nicht verderben, zeigte andererseits aber kein Verständnis für die Entscheidung des Württembergischen Ringerverbands (WRV). Der kräftige Aderlass werde die Bezirksliga der Arbeitsgemeinschaft Schwarzwald-Alb-Bodensee (ARGE-SAB) erheblich schwächen. Aktuell stünden für die neue Saison nur sechs Mannschaften zur Verfügung. Derzeit gebe es Gespräche mit der KG Nendingen/Mühlheim, ob sie als Bezirksliga-Letzter auf ihr Abstiegsrecht verzichten und in der Liga verbleiben würden. Oberstes Ziel sei eine Bezirksliga mit acht Vereinen. Erfreulich sei gewesen, dass es keine rote Karte in den ARGE-Ligen gegeben habe, hob Moosmann hervor.

In seinem letzten Jahresbericht als Kampfrichter-Obmann berichtete Michael Ginsel von 162 Aktiven- und 188 Schülerkämpfen, die für die Saison 2018 eingeteilt werden mussten. Obwohl mehrere Kampfrichter aus verschiedenen Gründen ausfielen und ein Großteil auf Landesebene Einsätze leisteten, seien nur fünf Kämpfe bei den Aktiven unbesetzt geblieben. Die Bezirksmeisterschaften und die Bezirksturniere hätten immer mit genügend Kampfrichtern besetzt werden können, vermehrt sei sogar anderen Bezirken ausgeholfen worden, lobte Ginsel die Bereitschaft seiner Kampfrichter.

Zwölf Mattenleiter

Nachdem er und Axel Ganter (AV Hard) die Kampfleiter-Karriere beendet hätten, verfüge der WRV-Bezirk 4 aktuell über ein Dutzend lizenzierter Mattenleiter. Hinzu kämen noch vier Anwärter, teilte Ginsel mit.

WRV-Vizepräsident Matthias Thimm gab bekannt, dass Dominik Hipp (ASV Nendingen) sein Nachfolger als Trainer der Talentfördergruppe am Stützpunkt Aichhalden ist. Des Weiteren erläuterte Thimm den N4-Status, den der WRV in diesem Jahr einführen wird. Solche Sportler werden wie Deutsche behandelt und gelten nicht mehr als Ausländer. Allerdings kann ein solcher Status nur für Ringer erworben werden, die bereits in der Saison 2018 für den beantragenden Verein eine Lizenz unterschrieben hatten.

Die Baden-Württembergischen Juniorenmeisterschaften 2020 finden im Landesverband Württemberg statt. Für die Ausrichtung können sich Vereine aller vier WRV-Bezirke bewerben. Vorausblickend auf die Verbandsrunde 2019 zeigte sich Thimm zufrieden, dass die Ober-, Verbands- und Landesliga jeweils mit neun Vereinen starten kann.