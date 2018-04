„Direkt ins Herz der Zuschauer“

In den 80er-Jahren wurde Purple Schulz mit „Sehnsucht“ berühmt. Ob er seinen alten Hit auch bei der Langen Nacht der Liedermacher in Trossingen spielt und was er an der heutigen Popmusik vermisst, hat er unserer Redakteurin Larissa Schütz erzählt.

Sie treten am 30. April im Trossinger Konzerthaus auf. Nachdem Sie schon auf Friedhöfen, in Kirchen und in Psychiatrien gespielt haben: Ist eine solch klassische Bühne da nicht langweilig?

Überhaupt nicht. Die klassische Bühne ist ja perfekt darauf zugeschnitten, auf einem bequemen Sessel ein Konzert in sich aufzusaugen. Und meine Konzerte sind ja mehr als das: sie sind eine Mischung aus Musik und Kabarett, aus Tiefgang und Witz. Es geht um Themen, die normalerweise nicht im Pop vorkommen. Und was Trossingen angeht: ich wollte schon immer mal in der Stadt spielen, aus der meine Mundharmonikas kommen (lacht).

Berühmt geworden sind Sie in den 80er- und 90er-Jahren mit Titeln wie „Sehnsucht“, „Verliebte Jungs“ und „Kleine Seen“. Spielen Sie in Trossingen mehr die alten oder eher neue Lieder?

Auf der aktuellen Tour spiele ich erstmals alle Songs des neuen Albums, aber einige Hits werden natürlich auch dabei sein. Ich brauche mich dieser Songs ja nicht zu schämen, sie sind ein Stück Popgeschichte. In aller Regel hat mein Konzert seine eigene Dramaturgie, die mehr mit der eines Theaterstücks zu vergleichen ist. In Trossingen jedoch ist die Spielzeit kürzer, weil neben mir und meinem Gitarristen Markus Wienstroer auch noch Anne Haigis und Marcel Brell auf der Bühne stehen. Letzteren habe ich übrigens persönlich empfohlen, denn seine Songs zählen für mich zum Besten, was es derzeit im deutschen Liedermacher-Pop gibt.

Gibt es Titel, die nie im Programm fehlen? Und solche, die Sie selbst nicht mehr hören können?

„Sehnsucht“ ist z. B. ein Song, der nicht fehlen darf. Obwohl er jetzt 35 Jahre auf dem Buckel hat, ist er für mich immer noch ein Highlight in jedem Konzert. „Kleine Seen“ gehört auch dazu. Allerdings präsentiere ich diese Songs in einem anderen musikalischen Gewand und manchmal kommen sie ganz unverhofft um die Ecke, wenn man gar nicht mit ihnen rechnet. Durch das kleinere Arrangement entfalten sie dann ihre volle Wucht und treffen direkt ins Herz der Zuschauer. Sollte ich einen Song selbst nicht mehr hören können, kommt er natürlich auch nicht auf die Bühne.

Ihr aktuelles Programm heißt „Der Sing des Lebens“. Haben Sie Ihren Sinn des Lebens gefunden?

Eindeutig: Ja. Ich schreibe die Songs seit einigen Jahren mit meiner Frau Eri. Wir sind schon über 30 Jahre zusammen und wissen genau, wie wir ticken. Unser Ziel ist es, mit jedem Song eine andere Tür zu öffnen und neue Perspektiven aufzuzeigen. Dabei klammern wir kein schwieriges Thema aus, im Gegenteil. Unsere Welt ist gerade dabei, sich sehr zu verändern. Und diese Entwicklungen sind überwiegend alles andere als positiv. Dazu müssen wir uns als Künstler einfach positionieren. Ein Bäcker kann keine antifaschistischen Brötchen backen, aber ich kann als Musiker meinen Teil dazu beitragen, diese Entwicklungen zu kommentieren.

In Ihren aktuellen Liedern werden Sie auch politisch. Welche Themen und Ereignisse haben Sie verarbeitet?

Mein letztes Video „Das ist die Zeit“ hatte den Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz zum Thema. Dabei ging es mir vor allem um die Frage, wie wir als Gesellschaft mit dem Terror umgehen. Politisch waren meine Themen übrigens auch in der Vergangenheit. Ich habe in meinem Buch „Sehnsucht bleibt“ mal einige der älteren Songs in den historischen Kontext ihrer Entstehung gesetzt. Bei den neueren Songs dreht es sich natürlich vorzugsweise um Themen, die etwas mit unserem jetzigen Leben zu tun haben. Ich werde dieses Jahr 62 Jahre alt, was mir seltsamerweise niemand glaubt (lacht). Natürlich muss ich heute nicht mein 127stes Liebeslied schreiben, da setze ich mich eher mit Fragen auseinander, die heute unser Leben bestimmen. Viele meiner Zuschauer sind jetzt in dem Alter, in dem sie ihre Eltern auf ihrem letzten Weg begleiten. Die haben gerade ganz andere Sorgen.

In den 80er-Jahren, als Sie durchstarteten, waren politische Texte weit verbreitet in der deutschen Rock- und Popmusik. Gibt es inzwischen zu wenig Songs, die sich mit dem Weltgeschehen befassen?

Wir haben bei der letzten Echo-Verleihung sehen können, wie es um die heute erfolgreichsten deutschen Künstler bestellt ist. Außer Campino hat an diesem Abend anscheinend niemand eine Position gegen die skandalöse Preisverleihung an Kollegah und Faríd Bang bezogen. Und selbst Campino hat seinen Preis nicht umgehend wieder abgegeben, was ich konsequent gefunden hätte.

Das Schlimme am heutigen deutschen Pop ist, dass er sich nur noch mit sich selber zu beschäftigen scheint. Ich bin allerdings der Ansicht, dass wir Künstler die Wirklichkeit abbilden und kommentieren sollten. Mir geht es nicht darum, mein Publikum drei Stunden lang einzulullen. Wenn ich das wollte, würde ich besser Drogen verkaufen und entsprechend mehr Geld verdienen. Für mich ist entscheidend, dass man etwas aus diesen drei Stunden mit nach Hause nimmt, was einen das Leben besser verstehen und ertragen lässt. Das klappt in meinem Programm jeden Abend und mein rheinischer Humor spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle (lacht).