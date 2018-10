Dieter Dörrenbächer hat Hohner-Konservatorium verlassen

Der langjährige Leiter des Trossinger Hohner-Konservatoriums, Dieter Dörrenbächer (Foto: Archiv/Konservatorium), ist seit dem 30. September Leiter der Musikschule in Konstanz. Das Konservatorium ist derzeit auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer. Michaela Kitzke, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, rechnet damit, dass der Nachfolger frühestens im April 2019 seine Arbeit aufnehmen kann.

Dörrenbächer stand acht Jahre lang an der Spitze des Konservatoriums. Er hatte sich als einer von 15 Bewerbern um die Nachfolge Erik Hörenbergs beworben und trat 2010 die Geschäftsführung des Konservatoriums an. Dabei handelte es sich von Anfang an um eine halbe Stelle. Zweieinhalb Tage die Woche zog er die organisatorischen Fäden am Konservatorium, zweieinhalb Tage arbeitete er in Ammerbuch bei Tübingen, wo er seit 2006 die Musikschule leitete. Die Doppelbelastung durch die beiden halben Stellen spielte bei seinem beruflichen Wechsel nach Konstanz eine Hauptrolle, so Kitzke.

Unter seiner Leitung intensivierte sich auch der Austausch mit anderen Hochschulen in Kaunas (Litauen), Prag (Tschechien) und Tambos (Russland). Durch die Zusammenarbeit mit der Partnerhochschule in Osnabrück ermöglicht das Konservatorium seinen Studenten, einen Bachelor-Abschluss zu absolvieren. Auch die Öffentlichkeitsarbeit wurde intensiviert.