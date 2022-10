Mit Videos: Dieses Paar lebt wie in den 1950er-Jahren

Wer möchte sich nicht gerne einen Lebenstraum erfüllen? Vor gut zwanzig Jahren ist das dem gelernten Holzmechaniker Markus Faitsch gelungen. „Ich habe mich schon als kleiner Junge für alte Dinge und für die Vergangenheit interessiert und bin gerne mit alter Kleidung der damaligen Zeit herumgelaufen“, erinnert sich der gebürtige Durchhausener.

Faitsch hat bereits zwei Häuser wieder hergerichtet. (Foto: Sabine Doderer)

Im Alter von 24Jahren war es endlich so weit. Im benachbarten Schura konnte er ein marode aussehendes kleines Tagelöhner-Haus aus der Zeit um 1845 erwerben.

Ich versuche mich voll in das Leben der Vergangenheit hineinzuversetzen. Markus Faitsch

„Das Haus wieder in den Originalzustand herrichten und bewohnbar zu machen, das war damals meine Herausforderung und eine spannende Herzensaufgabe für mich“, unterstreicht der Nostalgiker.

Markus Faitsch bewohnt ein Haus aus dem 19. Jahrhundert und hat es im Originalzustand erhalten.

Ein zweites Haus kommt dazu

Mittlerweile hat er sich einen weiteren Lebenstraum erfüllt. Den Kauf eines großen alten Bauernhauses aus dem 19. Jahrhundert im Ortskern von Talheim.

Es hatte über zwanzig Jahre leer gestanden und war in einem schlechten Zustand: „Alles war hoch mit Brennnesseln und Disteln zugewachsen, ja sogar die Eingangstür war total überwuchert. Aber ich habe mich spontan in das Haus und das große Grundstück verliebt“, sagt Faitsch mit leuchtenden Augen, die stilecht aus einer schwarz gerahmten Hornbrille schauen.

Die alten Milchkannen verraten: Das Gebäude war früher ein Bauernhaus. (Foto: Sabine Doderer)

Im Retro-Look ist das gesamte Erscheinungsbild des bescheidenen Häusle-Herrichters.

„Ich versuche mich voll in das Leben der Vergangenheit hineinzuversetzen, so kann ich den Alltag der damaligen Zeit authentischer nachvollziehen“, unterstreicht er überzeugend.

Berenice Biermann und Markus Faitsch verbindet die Liebe zu vergangenen Zeiten. (Foto: Sabine Doderer)

Telefon stilecht mit Wählscheibe

Und so findet sich in seinem Haus auch nahezu kein Gegenstand aus der heutigen Epoche. Keine Küchenmaschine, kein modernes Bad und das Telefon ist ein altes schwarzes Bakelit-Telefon mit Wählscheibe. „Wir leben hier bewusst mit alten Gebrauchsgegenständen. Das ist gelebte Nachhaltigkeit und entschleunigt den Alltag enorm“, fügt Berenice Biermann, die Partnerin von Faitsch hinzu.

Das Schlafzimmer in dem wieder hergerichteten Haus. (Foto: Sabine Doderer)

Am 22. Februar 2022 hat es gefunkt. „Markus hatte in einer Anzeige das Tagelöhner-Haus in Schura zum Verkauf angeboten. Ich ging hin und habe mich spontan in beide verliebt, in das Haus und in Markus“, erinnert sich die junge Mutter, die bis dahin in Trossingen gelebt hat.

Smartphone? Fehlanzeige. (Foto: Sabine Doderer)

Als er sich zum Hausverkauf entschlossen hatte, da habe er nach all der Arbeit auch ein bisschen Herzblut vergossen, so Faitsch. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte er schon ein neues Objekt im Visier: Das Talheimer Bauernhaus aus dem Jahr 1848.

„Damals gab es hier in Talheim einen großen Ortsbrand, bei dem zweiundvierzig Häuser abgebrannt sind“, referiert Faitsch, der sich im örtlichen Heimatbuch über die damaligen Verhältnisse genau informiert hat.

Wenn Markus Faitsch ein Bad nehmen will, ist das mit viel Aufwand verbunden.

Die Verkäufer, die das Objekt an ihn veräußerten, waren zunächst verwundert über sein Vorhaben. Sie entschlossen sich dann aber, das denkmalgeschützte Haus gerne dem extravaganten Nostalgiker zu überlassen. „Das war genau meine Chance“, so Faitsch.

„Jedoch war auch der Zustand des Gartens wirklich schlimm“, erinnert er sich. Mit Kettensägen und Freischneidern habe man sich Wege bahnen müssen.

Haus über die Region hinaus bekannt

Während des Interviews steht plötzlich ein fröhlich lächelnder Dorfjunge in der Stube. Er ist durch das fremde Auto vor der Haustür neugierig geworden: „Seid ihr auch vom Fernsehen?“, fragt er spontan.

Denn: Vor einigen Wochen war ein Filmteam des SWR vor Ort und hat Faitsch mit seiner Partnerin im Rahmen des Sendeformats „Room-Tour“ porträtiert.

Mit viel Liebe zum Detail hat Faitsch dem Raum einen neuen Anstrich verpasst. (Foto: Sabine Doderer)

Früher hätten die Kinder des Dorfes das Haus als eine Art Geisterhaus empfunden, erzählt der Junge drauflos.

„Wir haben einen großen Bogen drumherum gemacht und sind jetzt echt froh, dass Markus hier alles wieder schön macht.“ Der Film habe im Ort schon für Aufsehen gesorgt, erklärt Faitsch schmunzelnd.

Fundstücke aus alter Zeit

Apropos „schön“: Nicht nur die Hausbewohner strahlen eine authentische Harmonie aus. Ebenso überzeugend ist die gesamte Ausstattung und Gestaltung der Räume durch ihre originale Ästhetik.

„Wir sind leidenschaftliche Stöberer und Sammler, immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Fundstücken aus dieser Zeit“, sagt Biermann begeistert.

Markus Faitsch in seiner Werkstatt. Er ist gelernter Holzmechaniker. (Foto: Sabine Doderer)

Die guten alten Stücke haben die beiden auf Flohmärkten, bei Haushaltsauflösungen und bei guten Bekannten im Ort gefunden.

„Wir nehmen nur die Dinge mit, die für uns hier eine Funktion haben“, so Faitsch. Das unterscheide eben den echten Sammler vom sogenannten Messie.

Auf den ersten Blick ist noch nicht erkennbar, welche Schätze sich im inneren verbergen. (Foto: Sabine Doderer)

Und so ist auch der konsequente Pflegezustand im Haus auffallend. Jeder Gegenstand ist liebevoll hergerichtet und hat seinen originalgetreuen Platz gefunden.

Faitsch, der noch weitere Räume und Möbel zu restaurieren hat, bleibt trotz der vielen Arbeit enthusiastisch: „Des goad“ sagt er zum Abschluss des Gesprächs in einem lässigen Alemannisch.