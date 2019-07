Diese Zukunftspläne haben die Trossinger Abiturienten

Den Schulabschluss haben sie in der Tasche – doch was kommt dann? So unterschiedlich die Abiturienten sind, so unterschiedlich sind auch ihre Wege nach dem Abitur. Mai Saito hat nachgefragt, was die Trossinger Abiturienten für Zukunftspläne haben.

Für Nelli Friedrich wird es vor dem Studium erst einmal ins Ausland gehen. „Anfang September werde ich als Au Pair für ein Jahr nach Italien gehen. Ich werde dort auch eine Sprachschule besuchen, um mein Italienisch zu verbessern. Nach meiner Zeit als Au Pair möchte ich Grundschullehramt studieren und ich hoffe, meine Erfahrungen als Au Pair werden mich darauf vorbereiten“, sagt sie.

Noch weiter als bis Italien geht es für Tanja Pauls: „Das nächste Jahr meines Lebens werde ich in Malawi verbringen, um dort an einer Grundschule zu unterrichten. Mir liegt es am Herzen, das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe an Kinder weiterzugeben, die vielleicht nicht so einfach wie wir hier Zugang dazu haben“, erklärt sie und ergänzt: „Außerdem will ich einfach mal aus meiner Komfortzone heraustreten und neue Herausforderungen wagen, durch die ich sicher wachsen werde.“

Sprache und Genuss verbinden will Manuel Rosen: „Nach der Schule habe ich vor, ein bisschen zu jobben. Aktuell habe ich vor, bei einem Winzer zu arbeiten. Das ist auch eine gute Ausrede, um vielleicht doch noch ein bisschen französisch zu lernen. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung es mal gehen soll, aber ich kann mir verschiedene Richtungen vorstellen. Medien finde ich natürlich ganz super und würde gerne auch mit ihnen arbeiten, aber da bin ich noch sehr offen“, schildert er.

Eines weiß er sicher: „Studieren will ich allerdings schon. Nur soll es auch etwas sein, womit man auch einen Job bekommt. Ich nehme mir erst mal Zeit für mich mit dem Jobben, um persönliche Ziele wahrzunehmen und noch ein kleines bisschen Spaß zu haben. Wir müssen ja eh alle arbeiten, bis wir tot umfallen.“

Zeit, um die Welt zu bereisen will sich Noah Overhage nehmen: „In den Sommerferien werde ich zunächst einen Job machen, um etwas Geld anzuschaffen. Damit werde ich mit einem guten Freund dann für ein bis zwei Wochen nach Griechenland in den Urlaub. Danach will ich sechs Monate arbeiten gehen, um dann für einige Monate weiter weg zu reisen und die Welt ein wenig zu entdecken. Und schließlich habe ich dann nach der einjährigen Findungsphase vor, auf Lehramt zu studieren“, sagt er.

Kim Wacker hat bereits sehr konkrete Ziele. Sie berichtet: „Ich möchte ab dem Wintersemester direkt mit einem Studium beginnen. Da ich mich schon lange für Medizin und Wirtschaft interessiere, habe ich mich für eine Kombination aus diesen beiden Fächern in München beworben und auch schon eine Zusage bekommen.“