RTL setzt auf smarte Systeme von Trossinger Firma

Produkte aus dem Ländle sind gefragt: Die Trossinger Matoma GmbH hat eins der größten deutschen Medienunternehmen, RTL Deutschland, mit ihrem System zur Postverteilung ausgerüstet. Über die smarte Schließfachanlage erschien außerdem ein Artikel im Branchenmagazin „Postmaster-Magazin“, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Doch wie kam RTL ausgerechnet auf das Trossinger Unternehmen? „So wie ich das verstanden habe, sind sie Mitglied im DVPT dem Branchenverband für Post und Kommunikationsdienstleistung. Dort sind wir als Anbieter bekannt und die haben unsere Adresse rausgegeben. Dann haben die angefragt, eine Teststellung gemacht und schließlich bestellt“, erklärt Marco Gola, einer der Geschäftsführer auf Nachfrage der Trossinger Zeitung.

So funktioniert der NetLocker

Und so funktioniert es: Pakete und Briefe werden laut Angaben der Matoma GmbH in einer smarten Schließfachanlage hinterlegt und der zuständige Mitarbeiter oder das zuständige Team erhält eine Benachrichtigung per E-Mail, dass Post zur Abholung bereitliegt. Ein Vorteil: „Unser System erfüllt einen sehr hohen Datenschutzstandard, da niemand, der nicht berechtigt ist, an die Post herankommt“, so Gola.

Der NetLocker funktioniert mit einer Software, die ebenfalls von der Matoma GmbH entwickelt wurde. (Foto: Matoma GmbH)

Mittlerweile macht der NetLocker, den es seit 2017 gibt, etwa 50 Prozent des Umsatzes der Firma aus, so Gola. „Vor drei Jahren war das noch anders“, sagt der Geschäftsführer. Zusätzlich bietet das Unternehmen auch Software an, auch die für den NetLocker hat das Unternehmen selbst entwickelt.

Unternehmen kam gut durch die Pandemie

Wie die derzeitige Energiekrise das Unternehme trifft, kann Gola noch nicht abschätzen. Aber die Lieferengpässe durch den Ukraine-Krieg habe man spüren können. „Wir merken das unter anderem bei den Displays und der Elektronik“, erklärt er. Die vergangene Coronakrise habe das Unternehmen hingegen überstanden. Marco Gola dazu: „Es waren keine äußerst guten Jahre, aber wir mussten keine Hilfen in Anspruch nehmen und hatten auch keine Kurzarbeit.“

Die Matoma GmbH hat seit ihrer Gründung im Jahr 1997 ihren Sitz in Trossingen. Aus einem Start-up zweier Freunde ist laut eigenen Angaben schon längst ein mittelständisches Software-Unternehmen geworden. Momentan hat die Firma 18 Mitarbeiter in Trossingen und 3 bei unserer Tochtergesellschaft in Zürich-Wallisellen.