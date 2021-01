Diese Schule war einmal die modernste in ganz Württemberg

Aus dem Plan von Rudi Holzberger, den Skilift Gohrersberg in Kreuzthal stundenweise an Familien zu vermieten, wird nun doch nichts. Am Dienstagabend kam die Absage der zuständigen bayerischen Behörde. Während Liftbetreiber in Württemberg durch das Mietmodell zumindest ein paar Skifahrer glücklich machen können, bleibt der Gohrersberg Lift erst einmal stehen.

Ich schäme mich erstmals in meinem Leben, ein Bayer zu sein.

Liftbetreiber Rudi Holzberger

„Ich schäme mich erstmals in meinem Leben, ein Bayer zu ...