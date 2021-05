Diebe stehlen in Trossingen Lkw-Reifen

18 neue Lkw-Reifen haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch auf dem Gelände einer Transportfirma an der Carl-Benz-Straße gestohlen. Die Unbekannten öffneten laut Polizei ein Vorhängeschloss an einem Container und entwendeten daraus die Reifen im Gesamtwert von 4000 Euro. Vier gebrauchte Kompletträder, die auf dem Dach des Containers lagerten, nahmen die Diebe ebenfalls mit. Personen, die Hinweise auf den Verbleib der Reifen oder die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Telefon 07425 3386-6, zu melden.