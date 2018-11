In der Nacht zum Montag, um kurz nach Mitternacht, sind Unbekannte in ein Firmengelände in der Engelhard-Walter-Straße im Gewerbegebiet Neuen eingebrochen und haben 900 Liter Diesel gestohlen.

Die Täter schnitten zunächst ein etwa zwei Meter breites Zaunelement mit einem Bolzenschneider aus dem Zaun. Durch die Öffnung gelangten sie auf das Firmengrundstück. Hier schlauchten die Unbekannten von fünf Lastwagen rund 900 Liter Dieselkraftstoff ab. Diesen transportierten die Täter vermutlich mit entsprechenden Behältern zur Zaunöffnung und machten sich von dort aus mit einem Fahrzeug aus dem Staub. Der Wert des Diesels beträgt etwa 1350 Euro.

Die Höhe des am Zaun entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.