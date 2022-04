„Die Ultimative Udo-Jürgens-Show“ kommt nach Trossingen

Mit über 105 Millionen verkauften Tonträgern, mehr als 1000 komponierten Liedern, über 50 veröffentlichten Alben und einer länger als sechs Jahrzehnte andauernden Karriere ist Udo Jürgens einer der ganz Großen im Showbusiness. Am Sonntag, 1. Mai, nun können alle Udo-Jürgens Fans im Trossinger Konzerthaus in den schönsten Erinnerungen schwelgen: „Die ultimative Udo-Jürgens-Show“ bringt seine Hits in einer Musical-Show auf die Bühne.

Stars wie Sammy Davis jr., Shirley Bassey oder Bing Crosby sangen seine Songs, Millionen euphorisierter Fans versetzte er regelmäßig weltweit bei seinen Konzerten in Rauschzustände. Und obwohl der leidenschaftliche Künstler im Dezember 2014 unerwartet von der Bühne des Lebens abtreten musste, bleiben der Nachwelt seine wundervollen Kompositionen erhalten – und machen ihn unsterblich. Am Sonntag, 1. Mai nun können alle Udo-Jürgens Fans im Trossinger Konzerthaus in den schönsten Erinnerungen schwelgen: „Die ultimative Udo-Jürgens-Show“ von der Konzertdirektion Landgraf bringt die besten und schönsten seiner Hits in einer liebevoll zusammengestellten Musical-Show auf die Bühne, teilen die Veranstalter in einer Ankündigung mit.

Ob „Griechischer Wein“, „17 Jahr, blondes Haar“, „Ein ehrenwertes Haus“, „Der Teufel hat den Schnaps gemacht“, „Liebe ohne Leiden“, „Vielen Dank für die Blumen“, „Mit 66 Jahren“, oder „Ich war noch niemals in New York“ – alle werden zu hören sein von einem Sänger, der Udo Jürgens in diesem Rückblick auf sein Leben darstellt: Christian Mädler interpretiert als Pianist und Sänger Udo Jürgens‘ Lieder nicht nur auf seine eigene Art, sondern gibt auch tiefe Einblicke in das Leben des berühmten Entertainers. Die Produktion nimmt uns mit auf eine Reise durch Leben und Liedschaffen des unvergessenen Stars. Begleitet von einer fünfköpfigen Band interpretieren die Darsteller einfühlsam und authentisch die Songs und Duette des großen Künstlers.

Tickets gibt es an allen VVK-Stellen der Region, in Trossingen: Bürgerbüro (07425-250) und Tabak-Spehn (07425/65 24) sowie unter www.vibus.de und www.trossingen.de.