Die Toten mahnen auch heute wieder

Am Sonntag sind an der Gefallenengedenkstätte bei den Kriegsgräbern des Trossingen Friedhofs Kränze und weiße Rosen niedergelegt worden, um „an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer“ aller Nationalitäten zu erinnern. Bürgermeisterstellvertreter Gustav Belzer und Ortsbeauftragter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge Walter Haas leiteten durch die Zeremonie, die aufgrund der Corona-Pandemie erstmals ohne Teilnahme der Öffentlichkeit stattfand.

Haas verlas den Aufruf der Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland für einen gemeinsamen Frieden in Europa. Erinnert wurden in diesem an die Soldaten, die in den Weltkriegen starben, und auch an alle Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren. In Europa waren dies 17 Millionen Tote im ersten Weltkrieg und 55 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg, was als „furchtbares Ergebnis von Nationalismus, Diktatur und Völkermord“ in die Geschichte eingegangen ist.

Belzer verlas anschließend den Text „Totengedenken“, der auch durch den Bundespräsidenten auf der zentralen Gedenkveranstaltung in Berlin gesprochen wurde. Erinnert wurde in diesem an die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung, die Bundeswehrsoldaten und anderen Einsatzkräfte, die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren und an die Menschen, die bei uns durch Hass und Gewalt gegen Fremde und Schwache Opfer geworden sind. Angesichts der aktuellen Zustände sei es gerade heute wichtig, sich „über vergangenes Leid, dessen Ursachen und die Voraussetzungen für ein friedliches Miteinander“ auszutauschen. Denn der Nationalismus wachse erneut. Um Nationalismus, Rassismus, Hass und Intoleranz zu überwinden und die Unterdrückung und Verfolgung zu beenden, brauche es Mut und Ausdauer.

Schon einmal sei so der Gedanke der Versöhnung verdrängt von Nationalimus und Revanchismus worden, als sich der Völkerbund 1933 dem Nationalismus unterwarf.

Auch auf dem Friedhof in Schura fand eine Feierstunde statt, die von einer Rede des Ortsvorstehers Wolfgang Schoch begleitet wurde.