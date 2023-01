Die TGler aus Schura wandern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lange ist es her, als die TG Schura zum letzten Mal ihre traditionelle Winterwanderung zum Jahresabschluss durchführen konnte. Nach der Corona-Zwangspause war es aber am 30. Dezember 2022 dann endlich wieder soweit: Mit stattlichen dreißig Anmeldungen machten sich sowohl junge als auch ältere Vereinsangehörige ab dem Bahnhof in Trossingen auf in Richtung Deißlingen.

Das Wetter wollte sich zwar nicht von der winterlichsten Seite präsentieren, aber das sahen die Teilnehmer eher sportlich, gemäß dem Motto: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“. Nach einer kurzen Zwischenrast für die erwachsenen Teilnehmer ging es mit der Wandertruppe in Richtung Norden Trossingens, vorbei am Betonwerk zur planmäßigen Verpflegungsstation am Solweg-Grillplatz. Organisiert durch Familie Chamulla gab es nach den ersten gemeisterten Kilometern Punsch und Glühwein für Groß und Klein.

Während der Rast meinte es Petrus nicht sonderlich gut und schickte regnerische Grüße vom Himmel. Doch das sollte sich zu keiner Zeit negativ auf die Stimmung ausüben. Im Anschluss ging es dann ein paar Kilometer durch den Wald, ehe man vor der Dämmerung Deißlingen erreichte. Nach ein paar letzten Schritten war das Ziel auch schon erreicht. Im Gasthof Bären warteten schon gedeckte Tische für Speiß und Trank für die Wanderschaft. Zu guter Letzt ging es für den ein oder anderen noch zum Abschluss ins Vereinsheim zurück nach Schura, wo die Wanderklamotten endgültig abgelegt werden konnten.

Zusammenfassend also eine rundum gelungene Veranstaltung zum Jahresende 2022, mit der Hoffnung, dass diese kleine aber feine Tradition auch in den kommenden Jahren wieder stattfinden kann.