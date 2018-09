Die Tücken des Alltags einer Erdnussfigur

Ein heißer Sommer mit spannender Literatur: Die Aktion „Heiß auf Lesen“ der Stadtbücherei Trossingen hat nun ihr Ende gefunden. Thea Stiller war mit 22 Büchern die fleißigste Teilnehmerin, Johannes Thomma gewann den Hauptpreis, einen Space-Scooter.

Tamara Schütz, Mitarbeiterin der Bücherei, hat den Kindern ihre Urkunden überreicht und die ausgelosten Preise übergeben. Als Stargast des Nachmittages hat die aus Berlin kommende Comiczeichnerin Charlotte Hofmann gemeinsam mit den Kindern einen Comic entwickelt. Auf eine humorvoll lockere Art stellte die Zeichnerin schnell einen Kontakt zu den Kindern her.

Auf die Frage, welche Comicfiguren die kleinen Leser kennen, lautete die Antwort „Lucky Luke“, „Donald Duck“, „Snoopy“, „Die Simpsons“, oder „Axterix und Obelix“. Auch die jeweiligen Gegenspieler konnten die Kinder aufzählen.

„Ich sehe aus wie eine Erdnussfigur und meine Feinde sind die Tücken des Alltags“, sagte Charlotte Hofmann. Sie zeichnete eine Figur mit Spaghettiärmchen und Wurstfingern, wie sie es nannte. Diese Figur ließ sie schon auf der Anreise von Berlin nach Trossingen allerlei Missgeschicke erleben. Zusammen mit den Kindern entwickelte Charlotte Hofmann die Geschichte der Erdnussfigur mit den Spaghettiärmchen und den Wurstfingern weiter.

„Was könnte mir nach meiner Ankunft in Trossingen noch passiert sein?“, fragte sie. Die Ideen aus dem jungen Publikum wurden aufgegriffen und so entstand eine Geschichte, die Charlotte Hofmann Bild für Bild zeichnete, bei der die Kinder mitgingen und viel Spaß hatten.

Geht es in einer Bücherei üblicherweise eher ruhig zu, erfüllte fröhliches Kinderlachen an diesem Tag die Räume. An der Leseclubaktion, die vom Regierungspräsidium Freiburg koordiniert wird, und an der auch die Trossinger Stadtbücherei teilgenommen hat, haben während der Sommerferien 63 Mädchen und Jungen teilgenommen. Zwei Buben haben sich dazu neu in der Trossinger Bücherei angemeldet.

Die Kinder können sieben Wochen lang aus über 200 speziellen „Heiß auf Lesen“-Büchern auswählen. Wer mindestens drei davon gelesen hatte und Fragen dazu beantworten konnte, erhielt eine Urkunde. Und mit etwas Losglück gab es dann noch Sachpreise und Gutscheine zu gewinnen.