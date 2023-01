Die Sternsinger waren wieder unterwegs

Die Sternsinger sind in der ersten Januarwoche wieder unterwegs gewesen und haben ihren Segen auch ins Rathaus gebracht. Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann begrüßte die drei Könige und übergab eine Spende. Das gesammelte Geld geht an das Kindermissionswerk, das im diesem Jahr seine Aktion unter den Titel „Kinder stärken – Kinder schützen. In Indonesien und weltweit“ gestellt hat. Für Caspar, Melchior und Balthasar gab es außerdem Schokolade und ein großes Lob dafür, dass die drei Kinder und Begleiterin Daniela Kunz einen Ferientag für die gute Sache investieren.