Der Frühling kommt bald, die Störche sind schon da. Dieser Tage sind die Vögel in ihrem Sommerdomizil in Schura angekommen. Auf der evangelischen Kirche richten sie nun ihr Nest neu her und werden dann wohl schon bald mit dem Eierlegen und Brüten beginnen. Unser Fotograf Ralf Pfründer hat die beiden Störche kurz nach ihrere Ankunft aus dem Süden fotografiert.