Die Schwedenfeuer brennen bald wieder

Am Freitag, 30. November, findet zum 5. Mal der Lange Einkaufsabend mit Schwedenfeuern in der Hauptstraße, am Marktplatz, auf dem Rudolf Maschke-Platz und im Schwabenpark statt.

Insgesamt 150 Schwedenfeuer sorgen für eine stimmungsvolle Einkaufsatmosphäre. Mit Einbruch der Dunkelheit werden die Feuer entzündet. Diese Aktion ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Werbegemeinschaft Trossingenactiv und der Stadt Trossingen zum Auftakt der Weihnachtszeit. Seit der Lange Einkaufsabend mit Schwedenfeuer im Jahr 2014 zu ersten Mal stattfand, hat sich die Zahl der Besucher laut der Werbegemeinschaft von Jahr zu Jahr erhöht.

Jedes Jahr werden auch Stimmen laut - sowohl im Gemeinderat als auch unter den Bürgern -, die fordern die Hauptstraße für die Veranstaltung zu sperren, zumindest partiell und zeitlich beschränkt. Die Einzelhändler hingegen wollen den Verkehr nicht ausschließen, da viele Besucher erst einmal die Hauptstraße entlang fahren und sich dann entscheiden, zu parken und das Schwedenfeuer zu besuchen, so Alexander Keller, Vorsitzender der Werbegemeinschaft. „Wir haben so schon viele Neukunden gewinnen können“, stellt er fest und fügt hinzu: „Die Veranstaltung ist ein belebtes Einkaufserlebnis.“

Ähnlich äußert sich Bürgermeister Clemens Maier: „Das Fest ist nicht auf der Straße, das Leben findet in den Geschäften statt.“ Laut Polizei bestehe keine Gefahr für die Fußgänger, wenn die Hauptstraße für den Verkehr offen bleibt, so Maier. „Die Geschwindigkeit wird ja auch auf 20 Stundenkilometer reduziert.“ Ab 14 bis 22 Uhr werden dazu der Rudolf-Maschke-Platz und die Dr.-Karl-Hohner-Straße im Bereich der Einmündung Vorstadt-Hintergasse bis zur Einmündung in die Hauptstraße voll gesperrt.

Die Trossinger Einzelhandelsgeschäfte haben bis 21 Uhr geöffnet und bieten eine Vielzahl an Aktionen wie Rabatt-Aktionen, Bewirtung mit heißen Getränken, Weihnachtsgebäck, Grill- oder Kesselwürste, Kinder-Malwettbewerb, Whisky- und Gin-Verkostung, Nikolaus-Stiefel zum Anmalen oder Feuerwerk-Vorschießen im Schwabenpark. An insgesamt 19 Standorten in der Innenstadt und im Schwabenpark werden Speisen und Getränke angeboten.

Die Verzehrgutscheine, die Kunden beim Einkauf in Trossingenactiv-Geschäften erhalten haben, können am Langen Einkaufsabend bei allen mit einem Trossingenactiv-Logo gekennzeichneten Verpflegungsständen eingelöst werden.

Erstmals gibt es eine Kinder-Tombola, bei der 30 Spielsachen und Spiele an Kinder bis 12 Jahre verlost werden. Am Freitagnachmittag zwischen 14.30 und 16.30 Uhr werden auf dem Rudolf Maschke-Platz Lose verteilt an Kinder bis 12 Jahre. Die Lose können mit Namen und Altersangabe versehen in eine Lostrommel auf dem Maschke-Platz eingeworfen werden. Um 16.30 Uhr werden die 30 Gewinne verlost. Gewinnen kann nur, wer auch persönlich anwesend ist und seinen Gewinn gleich mitnehmen kann. Damit sich die Kinder bereits vor der Verlosung informieren können, was es zu gewinnen gibt, sind die 30 Gewinne auf einem Stand neben der Lostrommel ab 14.30 Uhr aufgebaut.

Vor der Verlosung spielt um 16 Uhr das Blechbläser-Ensemble der Musikschule Trossingen unter Leitung von Markus Berger weihnachtliche Melodien.