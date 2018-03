Die Schule kann kommen

Kindergartenkinder, die endlich ihren langersehnten Ranzen bekommen, fühlen sich von jetzt auf gleich als Erstklässler. Auch wenn die Jungen und Mädchen auf unserem Bild noch bis September warten müssen, bis die Schule wirklich los geht, freuen sie sich jetzt schon sehr. Ihre Eltern beziehen Transferleistungen und haben deshalb einen Gutschein für einen Schulranzen bekommen. „Wie finanzieren die Ranzen über Spendengelder“, so Eva-Maria Sorg vom Caritasverband Schwarzwald-Alb-Donau. 19 Kinder bekommen dieses Jahr in Trossingen einen Ranzen. Die Verteilung übernimmt der Kinderschutzbund unter der Leitung von Sylvia Jöns-Butschle: „Wir brauchen Spender, damit kein Kind am ersten Schultag wegen seines alten Ranzens zum Außenseiter wird.“