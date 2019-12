Die schönsten Kleintiere im Kreis

Am Wochenende ist die Fritz-Kiehn-Halle in Trossingen Treffpunkt begeisterter Kleintierzüchter und Kaninchenfreunde gewesen: Bei der Kreisschau des Verbands Kaninchen und Geflügel Rottweil-Schwarzwald-Trossingen stellten Züchter aus dem ganzen Landkreis und angrenzenden Regionen ihre Tiere aus.

Als Höhepunkt der zweitägigen Veranstaltung wurden an die besten Kleinviehzüchter, darunter auch mehrere Nachwuchskräfte, zahlreiche Preise vergeben.

Alljährlich richtet der Kreisverband Rottweil-Schwarzwald-Trossingen eine solche Schau von Kaninchen und Geflügel aus. Durch die tatkräftige Mitarbeit der zahlreichen Ortsgruppen wurde der Verband bei der Organisation der Kreisschau unterstützt, obwohl einige der Gruppen einen weiten Weg hatten. Die Spanne der angereisten Kaninchen- und Geflügelfreunde reichte von Mahlstetten bis Lauterbach. Auch die Preisrichter kamen aus ganz Baden-Württemberg eigens nach Trossingen.

Jeder der 18 Ortsverbände hatte einige Tiere mitgebracht, die sich in der Sporthalle bestaunen ließen: Kaninchen, Hühner, Hähne und Tauben in allen Arten, Farben und Rassen tummelten sich in den Gehegen und wurden von Alt und Jung neugierig angeschaut.

Der Trossinger Kaninchenzuchtverein war hierbei mit 32 Tieren und der Geflügelverein mit etwas weniger vertreten – eine an sich große Anzahl, doch insgesamt waren stattliche 560 Stück edles Zuchtvieh zu sehen. Davon machen die Kaninchen mit 371 Tieren gegenüber dem Geflügel mit 194 Hühnern, Tauben und anderem Kleinvieh den größeren Anteil aus.

Den Abschluss der Kreisschau bildete die Siegerehrung der erfolgreichen Kreismeister, Sieger und Vereinskreismeister des Verbandes. Holger Haller, Vorsitzender des Kreisverbandes Rottweil-Schwarzwald-Trossingen, bedankte sich zunächst bei allen Züchtern, den teilnehmenden Ortsgruppen und allen Helfern, „ohne die eine solche Schau nicht durchzuführen ist“.

Für die Züchter der 32 Trossinger Kaninchen verlief die Ehrung erfolgreich. Martin Furiak, Bernd Hauser und Heinrich Steiger gewannen Kreismeister-Titel. Der Titel Vereinskreismeister für die besten 20 Tiere ging punktgleich an die Ortsverbände Tuningen-Talheim und Oberndorf, den nächsten Platz belegte der Kleintierzuchtverein Aichhalden.

In der Kategorie Geflügel-Tauben siegte der Lauterbacher Verein. Bei den Einzelkreismeistern ist besonders hervorzuheben, dass es hier auch viele begeisterte Kinder und Jugendliche gibt, die sich in der Freizeit mit der Zucht von Wassergeflügel, Hühnern, Puten und Tauben befassen. Einer der Nachwuchszüchter ist Jonas Distel, der für seine Deutschen Zwerg-Lachshühner den Pokal als Einzelkreismeister bekam und zusätzlich noch den Landesverbandsehrenpreis in Empfang nehmen durfte.

Ebenso erfolgreich waren die Jungzüchter Sarah und Niklas Haas, die sich auf Süddeutsche Blassen (Tauben) spezialisiert haben.

Schon nächste Woche findet eine weitere große Veranstaltung zum Thema Tierzucht statt: Die Bundesschau in Karlsruhe, bei der auch ein Trossinger Züchter als Aussteller mit dabei ist.