Die Ruhe aufs Pferd übertragen

Immer größeren Zuspruch finden die Trossinger Reitertage. Aus ganz Baden-Württemberg und Bayern sind Reiter gekommen, um an dem Turnier teilzunehmen. Rund 700 Starts hat es gegeben. 30 Starter hatte allein die Reitsportgemeinschaft Trossingen am Start.

An vier Tagen fanden verschiedene Dressur- und Springprüfungen statt. „Aufgrund der vielen Meldungen sind wir mit dem Zeitplan im Verzug“, musste Stephanie Hoffmann, die Vorsitzende der Reitsportgemeinschaft Trossingen und Ausrichterin des Turniers, am Sonntag einräumen. „Doch heute ist sehr schönes Wetter, da sind die Verzögerungen vielleicht nicht ganz so schlimm“. Und tatsächlich: Die Stimmung auf dem Gelände war richti gut.

Ncht nur die Turnierteilnehmer waren in der Reitsportanlage anzutreffen, sondern auch viele Begleiter. So zum Beispiel Lea Weißer und Fabian Schulz. Die beste Freundin und der Lebenspartner der Reiterin Katharina Dannegger. „Wir sind dafür da, ihr die Nervosität zu nehmen. Wir sorgen dafür, dass sie sich auf ihre Prüfungen konzentrieren kann“, so Lea Weißer. „Ihr Pferd Chavarie ist recht aktiv, deshalb müssen wir Katharina beruhigen, damit sie diese Ruhe auf Chavarie übertragen kann. Dann klappt es im Wettbewerb“, sagte Fabian Schulz. Das Konzept ging auf, die Dressur- und die Springprüfungen waren bis zum Sonntag Nachmittag gut gelaufen.

Einstieg in den Turniersport

Ganz bei sich war hingegen Nadine Grill. „Ich bin eine Starterin gesetzten Alters und steige nach einer langen Pause jetzt erst wieder in den Turniersport ein“, erklärte sie ihre Situation. „Wahrscheinlich bin ich aufgeregter als mein Pferd, obwohl ich mehr Erfahrung habe“, fügte die Reiterin hinzu. Doch auch für sie und die siebenjährige Stute verliefen die Dressur- und Springwettbewerbe gut.

Die Prüfungen wurden von den Leistungsrichterinnen Gesine Seibold, Ingrun Erbe, Maria-Theresa Schädler, Claudia-Josephine Klette und Antje Katona, sowie dem Leistungsrichter Anastasios Moschos bewertet. Für den Parcoursbau war der in Trossingen wohl bekannte Arndt Fromm verantwortlich.

Viele Reitschüler, die zum Beispiel im Trossinger Reitstall Hoffmann auf Schulpferden das Reiten lernen, nutzen die Gelgenheit, um bei den Prüfungen derer zuzuschauen, die vielleicht schon ein paar Jahre länger dabei sind. So mancher Pferdefan im Grundschulalter kam beim Anblick der großen Pferde und der chicen Reiter ins Schwärmen. „Ich will auch mal ein eigenes Pferd haben.“