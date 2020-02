Die Rosenschüler werden zu flinken Füchsen

Sport steht auf der Beliebtheitsskala der Rosenschüler meist schon ganz oben. Wenn es dann aber noch heißt „Frau Hummel von den flinken Füchsen ist da“ gibt’s kein Halten mehr.

„Dass es bei den ausgeklügelten Bewegungsparcours des Präventionsprojektes der BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg um die Förderung von Koordination, Wahrnehmung und Gleichgewicht geht, ist den Kindern dabei vermutlich herzlich egal“, so die Mitteilung der Schule. Für die Erstklässler der Rosenschule stand in den vergangenen zehn Wochen einfach nur der Spaß am Aktivsein im Vordergrund. Auf Rollbrettern durch Mattentunnel rollen, über wackelige Stege balancieren, schräge Bänke erklimmen – mal alleine, mal mit einem Partner an der Hand. Letzteres macht die Sache mit dem Gleichgewicht nicht unbedingt einfacher.

Je schwieriger die Übungen, desto größer der Ehrgeiz der Kinder, auch diese Hürden zu überwinden. Bei der Abschlussveranstaltung am 12. Februar konnten die Eltern nicht nur zusehen und staunen, sondern waren auch eingeladen, sich selbst zu erproben.

„Die Urkunden und T-Shirts, mit denen die Kinder ausgezeichnet wurden, waren ein Trostpflaster dafür, dass dieses motivierende Projekt nun zu Ende ist“, so die Schule.