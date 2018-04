Die Osmanen brachten die Kastanie nach Europa

Jedes Jahr ein Baum mehr: Zur traditionellen Baumpflanzung zum Tag des Baumes haben sich am Samstag viele Vereinsmitglieder zusammen gefunden. Diesmal kam eine Rosskastanie dazu.

Entlang des Weges am Waldgebiet Auf Wangen steht die ganze Baumparade der letzten Jahre. „Eigentlich nehmen wir immer den Baum des Jahres“, erläutert Klaus Butschle. Doch der Baum des Jahres ist 2018 die Esskastanie. „Für sie sind die Bedingungen in Trossingen aber nicht günstig“, so Butschle. „Sie fühlt sich eher in mediterranen Gegenden wohl.“ Ein Glück, dass einst die Osmanen die Rosskastanie nach Mitteleuropa brachten. Sie nutzten sie als Heilmittel gegen Pferdehusten. Sponsor des Baumes ist Albvereins-Vorsitzende Anneliese Burgbacher. Die Rosskastanie wird bis zu 300 Jahre alt und 30 Meter hoch. Je Blütenstand gibt es bis zu 42 Millionen Pollen. „Da haben die Bienen ganz schön zu tun“, sagt Butschle. „Im Zweiten Weltkrieg hat man aus den Kastanien Azeton gewonnen, um daraus Sprengstoff herzustellen.“

Anneliese Burgbacher und Klaus Butschle montierten das Schild. Mit Brezeln und Sekt wurde gefeiert und gehofft, dass der Baum in Zukunft reichlich Kastanien fallen lässt. „Dann können die Kinder daraus auch Kastanienmännchen basteln“.