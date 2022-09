Die Musikschule Trossingen stellt sich neu auf

Genau wie andere Schulen startet auch die Musik- und Tanzschule Trossingen im Herbst in ein neues Lehrjahr. Dabei stoßen einerseits drei neue Gesichter zum Team dazu, andererseits beginnen auch viele der bekannten Kurse erneut. Neu im Team sind Justine Lucas für den Jugendchor Spaichingen, Rolanda Kaye Schmidt im Fachbereich EMP und Iryna Nungesser an der Tanzschule. Nungesser gibt ab September Kurse für Kinder ab sechs Jahren und ab zehn Jahren in Trossingen.

In ihrem Kurs „Tanzgeschichten und Kinderdisco“ für Kinder von sechs bis zehn Jahren geht es darum, den Kindern in Form von kleinen Geschichten, zauberhaften Märchen und Novellen neue Bewegungen und leichte Schritte beizubringen. Dieser Kurs findet mittwochs um 16.15 Uhr statt. Der Kurs „Smart-Ballett/Modern Dance“ wird für Kinder ab zehn Jahren angeboten. Der Kurs findet mittwochs um 17.30 Uhr statt. Zusätzlich wird Frau Nungesser auch noch einen Kurs anbieten, der sich mit Show-Dance, Choreographie, Musical und Lichtkostümen auseinandersetzt. Auch dieser Kurs ist für Kinder ab zehn Jahren geeignet und wird mittwochs um 18.45 Uhr stattfinden. Die Teilnahme an diesen Kursen kostet jeweils 34 Euro pro Monat.

Auch in Spaichingen ist die Musikschule wieder vertreten. Dort startet mit Beginn der Schule das Musikalische Angebot für Kleinkinder. Ein neuer Baby-Kurs mit Geburtsjahr 2022 ist am Freitagvormittag geplant. Vereinzelt sind noch Plätze in Eltern-Kind-Gruppen für Kinder von 18 Monate bis drei Jahre (Musikgarten 1) oder ab drei Jahre (Musikgarten 2), jeweils mit einer Begleitperson, zu vergeben. In den Kursen der Musikalischen Früherziehung ab vier Jahre (ohne Begleitperson) am Dienstag- und Donnerstagnachmittag sind ebenfalls noch Plätze verfügbar. Außerdem werden nach Voranmeldung unverbindliche Kennenlernstunden vereinbart.

Wer ein Instrument lernen oder Gesangsunterricht bekommen möchte, kann außerdem am Samstag, 1. Oktober, zwischen 9 und 12 Uhr, oder am Samstag, 8. Oktober, zwischen 13 und 16 Uhr in den Räumlichkeiten der Musikschule in der Löhrstraße zur Schnupperstunde vorbeikommen. Mit einem 15-minütigen Schnuppertermin bei den jeweiligen Lehrkräften können Interessierte ihr Lieblingsinstrument ausprobieren und die ersten Töne wagen. Der kostenlose Termin ist nur mit vorheriger Anmeldung bis zum 28. September möglich.