Die Meinung der Bürger ist gefragt

Die zusammenbringen, die Ahnung haben, das soll beim Bürgerworkshop „Radverkehr“ am Mittwoch, 27. Juli, um 18 Uhr im Trossinger Konzerthaus passieren. Das geht aus der Pressemitteilung die Stadt Trossingen hervor. Die hat die Planungsgruppe SSW aus Ludwigsburg mit der Erstellung eines Radverkehrskonzepts beauftragt. Eine wesentliche Rolle würden dabei die Trossingerinnen und Trossinger mit ihren Meinungen und Ideen spielen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig.

„Das Thema Radwege beschäftigt Kommunalpolitik und Bürger in Trossingen schon seit etlichen Jahren. Das bisherige Wegekonzept ist noch deutlich ausbaufähig und genau das wollen wir machen: Die Radwege so optimieren, dass sie möglichst nutzerfreundlich sind“, sagt Bürgermeisterin Susanne Irion. „Natürlich müssen wir uns an den vorhandenen Gegebenheiten orientieren. Eine stark befahrene Straße können wir nicht verlegen, aber wir können die Radwege so konzipieren, dass sie Radfahrern möglichst viel Sicherheit bieten und den Umstieg vom Auto aus Rad einfacher machen.“

Die Planungsgruppe SSW hat den Auftrag, die bestehenden Radverkehrsstrukturen zu analysieren, sowie die Stärken und Schwächen der Trossinger Radwege aufzuzeigen. Dabei sollen sowohl der Alltags-Radverkehr als auch der touristische Radverkehr unter die Lupe genommen werden. Auch die Freizeitradler sollen in den Planungen Beachtung finden.

Teil dieser Konzeption ist der Bürgerworkshop „Radverkehr“. „Ich hoffe, dass eine möglichst bunte Mischung an Radfahrerinnen und Radfahrern daran teilnehmen wird. Aber auch solche Menschen, die eigentlich gerne mehr Fahrrad in Trossingen fahren würden, es aus den verschiedensten Gründen nicht tun. So kommen viele Blickpunkte und Ideen zusammen, davon profitiert das Konzept“, so Irion weiter.

An dem Abend im Konzerthaus werde die Planungsgruppe SSW die Ergebnisse der Radverkehrsanalyse präsentieren und erste Ansätze der Konzeption vorstellen. Danach können an zwei Stationen Problemstellungen und bestehende Konflikte sowie Ideen und Verbesserungsvorschläge vorgebracht und diskutiert werden.