„Die Leute haben noch nie einen Arzt gesehen“

Hinter Dr. Joachim Gollnau liegen arbeitsreiche Wochen. 17 Tage lang ist der Trossinger Arzt vor Kurzem in Uganda gewesen und hat in den Gesundheitsstationen des Vereins Ich helfe dir in Kanyamukale und des Freundeskreises Uganda der Seelsorgeeinheit in Kigoto gearbeitet.

100 bis 120 Patienten pro Tag stehen Schlange, wenn Gollnau in Uganda arbeitet. „Die Menschen warten teilweise wochenlang auf die Präsenz eines Arztes“, erzählt er. Manche litten an Krankheiten oder Verletzungen, die schon vor Monaten oder Jahren hätten behandelt werden sollen, erzählt er. Für einfache Operationen schickt er seine Patienten ins dortige Spital - Behandlungen, die mit den Spendengeldern bezahlt werden, die ihm die Trossinger mitgeben.

In diesem Jahr war Gollnau auch erstmals in der acht Kirchen umfassenden „Seelsorgeeinheit“ von Pfarrer Silvanus im Einsatz. „Dort gibt es zwei bettelarme Flecken, wo die Leute noch nie einen Arzt gesehen haben. Dort herrscht großes Elend.“ Mit Hilfe der Stationsleiterin aus Kanyamukale versorgte er rund 220 Patienten pro Tag, von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends.

Die Krankheiten, die Gollnau in Kigoto und Kanyamukale behandelt, hängen auch stark vom Wetter ab. Da es während seines Arbeitseinsatzes recht kühl war, habe es dieses Jahr zum Beispiel weniger Malaria-Fälle gegeben. Die Leute leiden oft an Lungen- oder Magen-Darm-Erkrankungen, viele sind ausgetrocknet und benötigen Infusionen. Sowohl in Kigoto als auch in Kanyamukale erwartet Gollnau in dieser Hinsicht ein sehr ähnliches Bild.

„Die beiden Stationen liegen etwa drei Autostunden auseinander und decken jeweils das Gebiet im Umkreis von vier bis fünf Gehstunden um die Station ab“, berichtet Gollnau. Beide leisteten wichtige Arbeit in ihrer jeweiligen Umgebung - und seien schon rein örtlich gesehen keine Konkurrenz.