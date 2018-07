Die Insektenwelt im Kleinen retten

Ein Motto gibt es schon mal, ein konkretes Projekt noch nicht: Unter „leben.natur.vielfalt.“ möchte die Gemeinderatsfraktion der Offenen Grünen Liste in Trossingen dazu beitrage, die biologische Vielfalt zu erhalten.

„Ich weiß, es ist nicht viel Geld für das Thema da“, sagte Gerhard Brummer von der OGL zu Beginn fast entschuldigend. Zuvor hatte der Gemeinderat bereits lange über die künftig wohl angespannte finanzielle Situation der Stadt diskutiert (wir haben berichtet). Doch Brummer brachte Ideen vor, die erst mal kein Geld kosten sollen. „Privatpersonen, Institutionen und Unternehmen könnten zusammen das Thema angehen“, sagte er und erinnerte an einen ähnlichen Zusammenschluss, nämlich die Flüchtlingshilfsorganisation TroAsyl. In Horb habe es einen „Trialog von Verwaltung, Kommunalpolitik und allen Akteuren der Kommune“ gegeben, um das Thema voran zu treiben. Ein ähnliches Vorgehen wünscht sich die OGL für Trossingen.

Bad Saulgau als Vorbild

Um zu erfahren, was eine Stadt in Sachen Biodiversität leisten kann, möchte Brummer den Umweltbeauftragten der Stadt Bad Saulgau, Thomas Lehenherr, zu einem Informationsaustausch einladen. Den Bad Saulgau habe, so die Recherche Brummers, gleich zwei Umweltbeauftragte.

In einer Klausurtagung sollen, so Brummers Plan, Ziele und Ideen entwickelt werde, „wie die Artenvielfalt in Trossingen erhalten“ bleiben könne. Unterstützung für diese Idee erhielt er auf ganzer Linie von Dieter Görlich (SPD): „Ich stimme zu, das ist ein guter Einstieg.“

Er sehe zwar „nicht so den riesigen Handlungsbedarf“, so Willy Walter (FDP), stimme den Antrag der OGL aber trotzdem zu. „Eine Voruntersuchung ist in Ordnung.“

„Mehr Substanz“ forderte Clemens Henn (CDU). „Hören wir uns erst mal den Experten aus Bad Saulgau an und sehen dann, was bei uns draus werden soll“, schlut er vor. In die gleiche Richtung ging auch die Wortmeldung von Gustav Betzler (Freie Wähler). „Da ist zu wenig Fleisch dran.“ Er schlug den Vortrag eines „Spezialistens“ vor, „der der interessierten Zuhörerschaft erkärt, was er vor hat, dann hat jede den gleichen Stand.“

„Ein Antrag, der mal kein Geld kostet“, freute sich Klaus Butschle, der für die CDU im Gemeindrat sitzt und Revierförster n ist. Er hofft auf „frische Ideen und Menschen, die diese weiterentwickel“. Bürgermeister Clemens Maier zeigte sich der Idee gegenüber offen: „Wir laden Herrn Lehenherr ein und hören es uns an.“

Der Gemeinderat votierte einstimmig für diese Vorgehensweise