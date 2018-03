Die Gitarrenwelt trifft sich in Trossingen

Nachdem die Trossinger Musikschule ihre „Gitarrophilia“ 2017 regional ausgeweitet hat, bleibt die mehrtägige Veranstaltung auch in ihrem fünften Jahr das „Gitarrenfestival Südwest“. Erneut beteiligen sich Musikschulen aus der Region, und erstmals finden auch Konzerte im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus statt.

Vom 19. bis 22. April gestalten wieder namhafte Professoren, Dozenten, Musiker hochkarätige Konzerte, Kurse und Vorträge, und junge Gitarristen messen sich in nationalen und internationalen Wettbewerben. „Es ist eine Erfolgsgeschichte“, sagt Michael Hampel, Prorektor der Trossinger Hochschule für Musik, die Kooperationspartner der „Gitarrophilia“ ist. Ein solches Festival als feste Instanz zu etablieren, sei ein Kraftakt. „Es ist eine wirklich wertvolle Veranstaltung, die zeigt, was hier möglich ist. Großartige, internationale Talente kommen nach Trossingen.“ Einige fänden hier sogar eine musikalische Heimat: Die Musikhochschule hat Studenten, die über „Gitarrophilia“ auf die Einrichtung aufmerksam geworden ist.

Musikschulen aus Tuttlingen und Rottweil sind dabei

Positive Rückmeldungen habe er auch von den 2017 erstmals beteiligten Musikschulen aus Tuttlingen, Villingen-Schwenningen und St. Georgen erhalten, so Michal Stanikowski, der Leiter des Festivals. Musikschul-Leiter Achim Robold bestätigt das: „Das Feedback war offen, positiv und neugierig“, sagt er. Dass Musikschulen und Fachschaften regional denken, sich vernetzen und Synergien entwickeln, empfindet Robold als wichtigen Aspekt des „Gitarrenfestivals Südwest“. Die „Selbstverständlichkeit der Kommunikation“ müsse aber noch wachsen, fügt er hinzu. „Großartig wäre es, wenn ein pädagogischer Dialog entsteht.“

In diesem Jahr beteiligen sich die Musikschulen aus Rottweil und Tuttlingen, an deren Standorten drei der vier „Gitarrophilia Region“-Konzerte stattfinden: Am 13. April „500 Jahre Gitarre“ in Tuttlingen, am 18. April „Saitensprünge“ in Trossingen sowie am 27. April und am 4. Mai „Zauberhafte Gitarrenmusik des 18., 19. und 20. Jahrhunderts“ in Rottweil. „Ein ganzer Monat dreht sich um die Gitarre“, sagt Stanikowski, auch wenn der Schwerpunkt auf dem viertägigen Trossinger Festival liegt.

Besondere Highlights sind dabei das Sinfoniekonzert mit der Russischen Kammerphilharmonie und dem Gitarristen Ricardo Gallén im Konzerthaus, das Duo Pelech & Horna und das Abschlusskonzert mit Piotr Restecki, einem Weltstar der Fingerstyle-Gitarre. „Dieses Jahr habe ich keinen Favoriten, alle Konzerte sind wirklich toll“, schwärmt Stanikowski. Piotr Restecki war schon im vergangenen Jahr aufgetreten - Achim Robold hofft, dass ihn am 21. April ein größeres Publikum sehen will: „2017 war ich ein bisschen enttäuscht, dass er eher wenig wahrgenommen wurde - das war so ein Knaller.“ Generell sind die Organisatoren aber sowohl mit den Teilnehmer- als auch den Besucherzahlen hochzufrieden.

Überhaupt ist die Gitarre in Trossingen überaus beliebt: An der Musikschule bildet sie den größten Fachbereich. „Ich komme gar nicht nach, Gitarrenlehrer zu suchen. Kaum ist einer da, ist er auch schon ausgebucht“, erzählt Robold. Stolz ist er auf seine „geerdete“, engagierte Fachschaft: „Die Lehrer sind ein richtiges Team - etwas, das absolut nicht selbstverständlich ist.“

Auch in diesem Jahr sind zahlreiche Sponsoren beteiligt, die das Festival möglich machen: Die Mäzene Hans und Susanne Keller, Esche Werkzeugbau, Braunform, Peter Keller H+K, Klavierhaus Hermann, Riedmüller Funkenerosions und Schafhäutle Präzisionstechnik.